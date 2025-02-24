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Sosyal medya çatışması: Ankara'da 3 şüpheliye iddianame

TikTok fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım arasındaki sosyal medya çekişmesi, Ankara'da silahlı çatışmaya dönüştü. İki taraf hakkında iddianame hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 11:09, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 11:12
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Sosyal medya çatışması: Ankara'da 3 şüpheliye iddianame

Ankara'da sosyal medya fenomenleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürmeye teşebbüse yardım", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından iddianame düzenlendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı İddianamesi

Şüphelilerden Cansum Şener ile Çağlayan Yıldırım'ın "TikTok" isimli sosyal medya platformu üzerinden karşılıklı olarak birbirleri aleyhinde söylemlerde bulunmaları nedeniyle aralarında husumet oluştuğu belirtildi. Tarafların TikTok'ta canlı yayınlar esnasında birbirlerine, bulundukları yerin konumlarını atarak karşılıklı olarak küfürleştikleri ve şahıslar arasında hakaret, tehdit iddialarına ilişkin birden çok soruşturma dosyasının bulunduğu aktarılan iddianamede, 16 Kasım 2024'te Antalya'da yaşayan şüpheli Yıldırım'ın şüpheli Şener'in atmış olduğu Ankara'nın Sincan ilçesindeki konuma geldiği, bu esnada Şener'in yanında diğer şüpheli Mehmet Hakbilen'in de olduğu anlatıldı. Yıldırım'ın, Şener'in evinin önüne gelerek canlı yayın açtığı belirtilen iddianamede, Şener'in ruhsatsız silahla aşağı inerek Yıldırım'a iki el ateş açtığı, Yıldırım'ın da yaralandıktan sonra yanında getirdiği biber gazını Şener'e sıktığı, olay sonrası Hakbilen'in de Şener'in olay yerinden kaçmasına yardım ettiği ifade edildi.

Olayın Detayları ve İfadeler

İddianamede ifadesine yer verilen Yıldırım, Şener'i 5 yıldır tanıdığını, kendisine, ailesine ve çocuklarına hakaret ettiğini, ev almak için kendisinden borç istediğini, bu nedenle kredi çektiğini iddia etti. Sosyal medya üzerinden çok defa Şener ile tartıştığını anlatan Yıldırım,

"Cansum beni tehdit ederek konum attı. Ben de Ankara'ya gelerek attığı konuma gittim. Cansum ve yanındaki Mehmet geldiler. Hiç konuşmadan Cansum belinde bulunan tabanca ile 2-3 metre mesafeden ateş etti. Ben de elimdeki biber gazını Cansum'a sıktım."

ifadelerini kullandı.İfadesinde, Yıldırım'ın kendisine hakaret ve tehdit içerikli beyanlarda bulunduğunu ve tahrik ettiğini iddia eden Şener, olay anına ilişkin şu beyanda bulundu:

"Olaydan birkaç gün önce sosyal medya üzerinden canlı yayın açıp bana tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunup konum atarak gelmemi istedi. Evimin bulunduğu sokakta bağırarak aşağı inmemi söyledi. Aşağı indiğimde Çağlayan'ın yüzüme biber gazı sıkması nedeniyle korkutmak amacıyla yanımdaki silahı ateşledim. Hatırladığım kadarıyla iki kez tabanca patladı. Daha sonra ikametten birlikte indiğimiz arkadaşım Mehmet de beni sakinleştirmek için araca bindirerek uzaklaştırdı."


18 Yıla Kadar Hapis Talebi

İddianamede, müşteki şüpheli beyanları, bilgi sahibi anlatımları, kriminal ve adli tıp raporları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde Cansum Şener'in Çağlayan Yıldırım'ı öldürme saikiyle hareket ettiği ruhsatsız tabancayla ve üzerine atılı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği belirtildi. Şüpheli Mehmet Hakbilen'in ise aracıyla Şener'in olay yerinden kaçmasına olanak sağladığı ayrıca Şener'in suçta kullandığı silahı saklayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçunun işlenmesine yardım ettiği kaydedildi. Şüpheli Yıldırım'ın ise silahtan sayılan biber gazıyla Şener'i yaralayarak, "kasten yaralama suçunu" işlediği belirtildi.İddianamede, Şener'in "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar, Hakbilen'in "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 7 yıl 6 aya kadar, Yıldırım'ın ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

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