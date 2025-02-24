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Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü

Ekonomistler, kamu sağlık kurumlarında hasta katılım paylarının düşürülmesiyle şubat enflasyon beklentilerini yüzde 3'ün altına çekmeye başladı.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 11:30, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 11:38
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Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü

Bazı hastanelerde katılım payı tutarının düşürülmesinin ardından ekonomistler şubat TÜFE tahminlerini yüzde 4 düzeyinden yüzde 3 ve altına indirmeye başladı.Ekonomistler, kamu sağlık kurumlarında hasta katılım pay tutarlarının düşürülmesinin ardından şubat ayı enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize etmeye başladı.

Sağlık Uygulama Tebliği ile Katılım Payı Düşürüldü

Ocak ayında yayımlanan sağlık uygulama tebliği (SUT) ile artırılan devlet ve üniversite hastanelerinde hasta katılım payı tutarı, hafta sonunda Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile düşürüldü.

Katılım Paylarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi

Hasta katılım paylarının artırılması ocakta yıllık enflasyon üzerinde 0.5 puanın üzerinde yukarı etki yaratmış, ekonomistler etkinin şubat ve martta da devam ederek toplam etkinin yıllık 1,5 puana yükseleceğini hesaplamışlardı. Katılım payının düşürülmesinin ardından toplam etkinin daha önceki tahmine kıyasla 0,4-0,8 puan daha düşük gerçekleşeceği tahmin ediliyor.Ekonomistler buna paralel olarak şubat ayında yüzde 4'e yakın gerçekleşeceğini tahmin ettikleri aylık enflasyon tahmini de yüzde 3'ün altına indirmeye başladı.

Ekonomistlerin Tahminleri

QNB günlük bülteninde bu değişiklik sonrası şubat ayı TÜFE enflasyonu tahminini yüzde 3.6'dan yüzde 3'e çekti.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden Prof İbrahim Ünalmış, "Yapılan değişikliğin şubat ayı enflasyon beklentilerini yüzde 1 puana yakın düşüreceğini tahmin ediyoruz. Biz de şubat ayı enflasyon tahminimizi yüzde 2,9-yüzde 3,1 aralığına çektik" dedi.

Rueters'ın görüştüğü ekonomistler arasında şubat için en düşük tahmin şu an yüzde 2,8 seviyende.Ekonomistler ödenen tutarların iadesine ilişkin bir süreç de olacağı için ocak ayında görülen etkinin aşağı revize edilebileceği bu revizyon hızlı olmaz ise şubatta sağlık kaleminde aylık bazda düşüş görülebileceğini söylediler.

Enflasyon Anketi ve Beklentiler

Reuters'ın şubat ayı enflasyon anketi henüz sonuçlanmadı. Ocak ayı anketinde ise piyasa katılımcılarının şubat enflasyon beklentisi yüzde 2.65, Merkez Bankası'nın bu ay ortasındaki son piyasa katılımcıları anketinde şubat ayı beklentisi aylık yüzde 3,23 seviyesinde idi. Ekonomistlerin tahminleri değişiklik sonrası yüzde 2,5-yüzde 3 bandına doğru gelmeye başladı.

Artışın Büyük Kısmı Geri Alındı

Resmi Gazete'nin 23 Şubat tarihli sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık uygulama tebliğine göre, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, semt poliklinikleri, devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde hasta muayene katılım payı tutarı 45 TL'den 20 TL'ye düşürüldü. 50 TL olarak belirlenen ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında hasta muayene katılım payı tutarında değişiklik yapılmadı.Vatandaşlar tarafından ödenen muayene katkı payı devlet hastanelerinde yüzde 233, eğitim ve şehir hastanelerinde yüzde 543 oranında ocak ortasından itibaren artırılmıştı. Bugünkü karar ile bu artışların devlet ve üniversite hastanelerinde olan kısmının büyük bölümü geri alınmış oldu.

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