Mali Müşavirlik yönetmeliklerinde önemli değişiklikler

Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin, çalışma usul ve esasları yeniden belirlendi.

TÜRMOB Yönetmelik Değişiklikleri

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB), çeşitli yönetmeliklerde değişiklik yaparak, Resmi Gazete'de yayımladı. Bu değişiklikler arasında:

"Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması"

"Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması"

"Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması"

"Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması"

"Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair"





Ortaklık Büroları ve İrtibat Büroları

Ortaklık büroları ve şirketler, irtibat bürosu açamayacak, daha önce açılan irtibat büroları da yönetmeliğin yayımını izleyen 6 ay içinde kapatılacak. Mesleki şirketlerin şubelerinde sorumlu olacak ortak, şubenin bulunduğu ilde ikamet edecek.

Meslek Unvanları ve Şirket Kuruluşu

Meslek mensuplarının mesleki unvanlarının yanında, mesleğin konusuna giren işlerle ilgili alanlarda ilgili kamu tüzel kişilerinden lisans ve ruhsat gibi belgelerle iktisap ettikleri unvanlarından sadece birini kullanabilmelerine izin verilecek. Yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler, bağımsız denetim ve danışmanlık gibi alanlarda birlikte şirket kurabilecek. Ancak bu şirketlerde defter tutulamayacak ve tasdik hizmeti verilemeyecek.

Meslek Mensuplarının Çalışma Koşulları

Mesleğin konusuna giren alanlarda, hizmet akdi ile çalışan meslek mensupları, çalıştıkları iş yerinin unvanını belirtmek koşuluyla, sahip oldukları mesleki unvanları kullanabilecek. Meslek mensupları nakil suretiyle Oda ya da isim veya soyadı değişikliklerinde, ruhsatlarını 30 gün içinde değiştirmeleri gerekecek. Evlenen ve boşanan kadın meslek mensuplarından, ruhsat değişimi için ücret alınmayacak.

TESMER Yönetim Kurulu Üye Sayısı Artırıldı

TEMEL Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Yönetim Kurulu üye sayısı, 5'den 7'ye çıkarıldı. Stajyerlerin, Odalar tarafından düzenlenen toplantı ve seminerlere katılımını artırıcı düzenlemeler yapıldı. İlgili toplantı ve seminerlerde katılma durumu, staj yerinde bulunma ile ilişkilendirildi.

SMMM Yeterlilik Sınavları

Oda, Haksız Rekabetle Mücadele Kurulunda üye olacaklar için aranılan 5 yıllık kıdem şartı, 3 yıla indirildi. SMMM Yeterlilik Sınav hakları 10'dan 7'ye indirilirken, halen staj yapanların hakları ise korundu. SMMM Yeterlilik sınavlarının, test usulü ile de yapılabileceğine ve bu konuda Üniversitelerden ve ÖSYM'den hizmet alımı yapılabileceğine dair hüküm eklendi.