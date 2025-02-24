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Erdoğan: 2025 Barış Yılı Olsun Temennisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Platformu'nda adil ve kalıcı barış için Türkiye'nin rolünü vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 12:12, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 12:14
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Erdoğan: 2025 Barış Yılı Olsun Temennisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan'dan Ukrayna Halkına Destek Mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna halkı, Kırım Türkleri ve zirve katılımcılarını selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "Savaşın 3. yılını doldurduğumuz bu acı günde ülke ve millet olarak dost Ukrayna halkının yanında olduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz 3 sene zarfında topraklarını savunurken hayatlarını kaybeden Ukraynalılar için taziye dileklerimi iletiyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Barışın Yıldönümü İçin Önemli Sorumluluklar Düşüyor"

2014 yılında Kırım'ın ilhakından bu yana uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda Türkiye'nin, Ukrayna'ya gereken desteği verdiğini anımsatan Erdoğan, "Bundan 3 sene önce çatışmalar başladığında savaşa karşı olduğumuzu nasıl ilan ettiysek, bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız. Bunu yaparken, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan güçlü desteğimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Diplomasi ve Diyalog Vurgusu

Savaşın dördüncü yılına girerken, diplomasiyi, diyaloğu ve müzakereleri temel alan yaklaşımların ivme kazandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

Bu sürecin, çatışmaların sonlandırılmasının ve kalıcı barışın tesisine başlangıç olmasını umut ediyoruz. En başından beri savunduğumuz üzere adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemle açılabilir. Sayın Zelenski ile geçtiğimiz hafta Ankara'da, Türkiye'nin bu önemli kavşakta sağlayabileceği katkıları ve müzakerelere ev sahipliği yapma istediğini de ele aldık. Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Gelecek sene savaşın değil, barışın yıldönümünü idrak etmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle, 2025'in barışın inşa edileceği bir yıl olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Birkaç gün sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum.

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