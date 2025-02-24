Derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!
Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Galatasaray bugün sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç öncesi Rams Park Stadyumu çevresinde alınan trafik önemleri ve kapatılacak yollar da belli oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 12:42, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 12:44
Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi trafiğe kapanacak yollar açıklandı.
Radyo RAMS Park Stadyumu Çevresinde Alınacak Önlemler
Rams Park Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe Süper Lig müsabakasıyla ilgili stadyum çevresinde kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:
- Tem Kuzey Yan Yol İspark Varyant Girişi: Saat 17.00 itibariyle (Park alanı dolduktan sonra) araç trafiğine kapatılarak akım Tem Kuzey Transit Yol ve Tem Kuzey Yan Yol istikametlerine yönlendirilecektir.
- Metin Oktay Caddesi: Azerbaycan Caddesi istikameti stadyum girişlerinden saat 17.00 itibariyle (P3 - P4 Otoparklarına tanımlı araçlar hariç) araç trafiğine kapatılarak akım Tem Kuzey Yan Yol istikametine yönlendirilecektir.
- Metin Oktay Caddesi Tem Otoyolu İstikameti: Azerbaycan Cadde kesişiminden itibaren her iki yöne saat 18.00 itibariyle araç trafiğine kapatılarak akım Ayazağa ve Kağıthane istikametlerine yönlendirilecektir.
- Metin Oktay Caddesi Tem Otoyolu İstikameti Nurollife Bioeksen Önü: 21-072 nolu trafik ışıklarından saat 17.00 itibariyle araç trafiğine kapatılarak akım Azerbaycan Caddesi istikametine yönlendirilecektir.
- Tem Kuzey Yan Yol Kağıthane ve Ayazağa İstikametleri: İspark varyant girişlerinden itibaren saat 20.30 itibariyle araç trafiğine kapatılarak akım Tem Kuzey Transit Yol istikametine yönlendirilecektir.
- Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi İç Yolu: Tem Kuzey Yan Yol katılım istikameti saat 20.00 itibariyle araç trafiğine kapatılarak akım hastane içerisinden Seyrantepe çıkışlarına yönlendirilecektir.
Anadolu Yakası'ndaki Önlemler
Bugün saat 20:00'da Rams Park Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe futbol müsabakası nedeniyle:
- Kadıköy Recep Peker Caddesi ve Bağlanan Sokaklar: Fenerbahçe taraflarının sevki için saat 12:00 itibariyle araç trafiğine kapatılacak, bölgede yaya ve araç dağılımı sağlanana kadar kapama devam edecektir. Tahmini 16:00 saatlerinde cadde trafiğe açılacaktır.
- Kadıköy Rıhtım, Altıyol Meydan, Söğütlüçeşme Caddesi ve Bağdat Caddesi: Müsabaka nedeniyle trafik yoğunluğu beklenildiğinden alternatif güzergahlar ve toplu taşıma araçlarının kullanılması yararlı olacaktır.