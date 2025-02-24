Koçyiğit: İmralı Heyeti Görüşme İçin Hazırlıkta
DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılacak görüşmenin hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı. Heyetin birkaç gün içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 13:09, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 13:11
DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, İmralı heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile birkaç gün içerisinde görüşüleceğini açıkladı. Koçyiğit,
"Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek. Bununla ilgili bu gerekli başvuruları; birkaç gün içerisinde, bugün veya yarın yapmasını bekliyoruz"
dedi.
DEM Parti Meclis'te Gündemdeki Gelişmeleri Değerlendirdi
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
3. Görüşme Ne Zaman Gerçekleşecek?
Koçyiğit, DEM Parti İmralı heyetinin birkaç gün içinde teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşeceğini açıkladı.
Koçyiğit, açıklamasında, "Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek. Bununla ilgili bu gerekli başvuruları; birkaç gün içerisinde, bugün veya yarın yapmasını bekliyoruz" dedi.