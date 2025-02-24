Koçyiğit: İmralı Heyeti Görüşme İçin Hazırlıkta

Koçyiğit, DEM Parti İmralı heyetinin birkaç gün içinde teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşeceğini açıkladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit , İmralı heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile birkaç gün içerisinde görüşüleceğini açıkladı. Koçyiğit,

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