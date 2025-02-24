Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, duran kalbi üç kez çalıştırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesine balı Ortakent Mahallesi'nde meydana gelen kazada Bulur A. Kullandığı 48 ATU 622 plakalı otomobil ile Turgutreis'ten Bodrum' a gelirken kalp krizi geçirerek yoldan çıkıp trafik işaretlerine çarparak durabildi.

ÜÇ KEZ DURAN KALBİ TEKRAR TEKRAR ÇALIŞTIRILDI

Kazayı görenler 112 acil servis ekibini aradı. Devlet Hastanesi'ne yakın bölgede meydana gelen kazada sağlık ekipleri hızla olay yerine yetişerek Bulur A. Ya müdahale etti. Otomobilden çıkarılarak yere yatırılan Bulur A.'ın kalbi üç kez durmasına rağmen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile tekrar tekrar çalıştırıldı.

HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bulur A. Kalbi çalıştırıldıktan sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı motosiklet sürücüsü Cenk Keskin'in kamerasına yansıdı. Keskin "Şahsın kalp kiriz geçirdiğini ve kalbinin birkaç kez durduğunu öğrendik. Ancak sağlık ekipleri ısrarcı müdahale ile vatandaşı yaşatmak için yoğun gayret sarf etti. Kişinin kalbi sonunda yine çalıştırıldı, hastaneye kaldırıldı" dedi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.