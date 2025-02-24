2024 KPSS Puanı ile 2025 Öğretmen Atamaları Merak Konusu

2024 KPSS puanına sahip adayların 2025 yılında ne kadar öğretmen olarak atanacağı sorusu, kamuoyunda yoğun ilgiyle takip ediliyor. Öğretmen atama sayılarına ilişkin henüz net bir rakam belirlenemediği öğrenilirken, konuyla ilgili olarak Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında görüşmeler sürüyor.

Yetkililer, öğretmen atama sayılarına ilişkin kararların Ramazan Bayramı öncesi netleşmesinin beklendiğini ifade ediyor. Görüşmelerde, mevcut ekonomik koşullar ve eğitim politikaları da değerlendirilirken, kamuoyu bu süreci yakından izliyor.

Ayrıca, Eylül 2025 sonrasında yapılacak atamalarda, atanacak öğretmenlerin MEB-AGS puanı ile Akademi'de eğitim alacakları duyuruldu.