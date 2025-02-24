MEB ikinci dönem yazılı sınav tarihlerini açıkladı

2024-2025 eğitim öğretim yılında 2. dönem 1. yazılı sınavlarının ne zaman yapılacağı, öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav takvimini duyurarak milyonlarca öğrencinin sınav tarihlerine ilişkin beklentilerini netleştirdi.

Ortak Sınav Sistemi Genişletildi

Geçtiğimiz yıl sadece 6. ve 9. sınıflarda uygulanan ortak sınav sistemi, bu yıl itibarıyla 7. ve 10. sınıfları kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinde ortak sınavlar gerçekleştirilecek.

2. Dönem Sınav Tarihleri

2. dönem 1. yazılı sınavları, 17 - 28 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 6, 7, 9 ve 10. sınıfları kapsayan ortak sınav sistemi, öğrencilerin belirli derslerde merkezi olarak değerlendirilmesine imkan tanıyacak.Öğrencilerin sınavlara zamanında ve eksiksiz bir şekilde hazırlanabilmeleri için MEB tarafından belirlenen takvime dikkat etmeleri önem taşıyor.

MEB 2. Dönem 1. Sınavlar Ne Zaman?

Öğrenciler için büyük önem taşıyan 2. dönem sınavlarında, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için ortak sınav sistemi uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre ortak sınav tarihleri şu şekilde belirlendi:

1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024

30 Ekim-8 Kasım 2024 1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025

30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025

17-28 Mart 2025 2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025



