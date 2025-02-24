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Türkeş Güney: Vergi Haftasında vergiyi toplayanlar da unutulmamalı

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Vergi Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, vergiyi toplayan maliye çalışanlarının fedakarlıklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Vergi bilincinin artırılmasının önemli olduğunu belirten Güney, aynı zamanda vergi tahsilatı yapan çalışanların özlük hakları ve çalışma koşullarının da iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 14:56, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 14:59
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Türkeş Güney: Vergi Haftasında vergiyi toplayanlar da unutulmamalı

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney'in, Vergi Haftası dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, vergilendirme sürecinin sadece teknik bir işlem olmadığını, aynı zamanda bir dizi toplumsal ve ekonomik etkiye sahip olduğunu vurguladı. Güney, vergi toplayıcılarının emeğinin öneminin altını çizerek, bu haftanın onları da hatırlatma fırsatı olduğuna işaret etti.

Vergi Haftası'nın Önemi ve Maliye Çalışanlarına Vurgu

"Vergi Haftasında vergiyi toplayanlar unutulmasın" diyen Türkeş Güney, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için verginin önemine dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu. #VergiHaftası hashtag'i ile sosyal medyada da gündeme gelen açıklamasında, maliye çalışanlarının karşılaştığı zorluklar ve yeniliklere olan ihtiyaçlar detaylandırıldı.

Vergi Haftası Kutlamalarında Gözden Kaçırılan Detaylar

Türkeş Güney'in ifadelerine göre, vergi bilincinin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenen kutlamalar genellikle maliye çalışanlarının yaşadığı sorunlara odaklanmaktan kaçınıyor. Bu noktada, vergi toplayıcıların emeğinin yeterince takdir edilmediği eleştirisi gündeme getirildi.

Maliye Çalışanları İçin Talepler ve Çözüm Önerileri

Güney, şu talepleri sıralayarak maliye çalışanlarına yönelik beklentilerini aktardı:

  • Kariyer uzmanlar arasındaki merkez taşra ayrımının kaldırılması
  • Mali Hizmetler Sınıfının kurulması
  • Can güvenliği önlemlerinin arttırılması
  • Fazla mesai ücretlerinin günün koşullarına uygun hale getirilmesi
  • Yeniden yapılandırma süreçlerin etkin bir şekilde uygulanması

Bu çalışmalar, vergi gelirlerinin adil bir şekilde toplanmasını ve kayıp kaçağın önüne geçilmesini sağlarken aynı zamanda maliye çalışanlarının motivasyonunu artırma potansiyeline sahip.Son olarak Türkeş Güney, geçmişten günümüze değişmeyen bu sistematik problemlerin yeni ve çağdaş yöntemlerle çözüme kavuşturulmasının gerekliliğini vurgulayarak, öne sürdüğü reformların bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Vergilendirme faaliyetleriyle doğrudan ilgili olan bu haftanın Türk Büro-Sen için büyük bir anlam taşıdığı sonucuna varılıyor.

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