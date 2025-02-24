Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD son verileri açıkladı
Ege Denizi'nde saat 14.33'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son verileri AFAD duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 15:07, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 16:16
Ocak ayının son günlerinde Ege Denizi'nde başlayan sismik hareketlilik son birkaç gündür azalmıştı. Bölgede büyüklüğü 4.0'ın üzerinde yeni bir deprem kaydedildi.
EGE DENİZİ 4.4'LE SALLANDI
Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saati 14.33, derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.