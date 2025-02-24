Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD son verileri açıkladı

Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı (AFAD) , Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saati 14.33, derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Ocak ayının son günlerinde Ege Denizi'nde başlayan sismik hareketlilik son birkaç gündür azalmıştı. Bölgede büyüklüğü 4.0'ın üzerinde yeni bir deprem kaydedildi.

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