İmamoğlu'na ifade vermek için 5 Mart'a kadar süre
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturmada ifade vermesi için 5 Mart'a kadar süre tanındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 15:27, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 16:18
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 26 Şubat'ta ifade vermesi için savcılığa çağırılan İmamoğlu, kamu görevi nedeniyle ifadeye gelemeyeceğini belirterek mazeret dilekçesi sundu.
Savcılığın İmamoğlu'na 5 Mart'a kadar ifade vermesi için süre tanıdığı öğrenildi.