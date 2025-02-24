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Narin Güran cinayeti: 3 çocuk, 20 Mart'ta hakim karşısına çıkacak

Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin 3 çocuk hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame, 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. İlk duruşma 20 Mart'ta görülecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 15:37, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 15:38
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Narin Güran cinayeti: 3 çocuk, 20 Mart'ta hakim karşısına çıkacak

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

28 ARALIK'TA DAVA SONUÇLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

2 AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. 'Suçluyu kayırma'dan ceza istenen 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 6'su tutuklu 12 sanık, 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

TUTUKSUZ YARGILANIYORLAR

Suça sürüklenen ve tutuksuz yargılanan 3 çocuk hakkında 'Suçluyu kayırma'dan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Suça sürüklenen M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15), 20 Mart'ta hakim karşısına çıkacak. Hazırlanan tensip zaptında şu ifadelere yer verildi:

"M.G. ve İ.K. adına müdafi atanması için görevlendirme isteminin kalemce yapılmasına, SSÇ'ler arasında çıkar çatışması olması ihtimaline binaen ayrı ayrı müdafiler atanmasına, dava dışı yaşı büyük şahısların aynı olay kapsamında atılı suçu işledikleri iddiasıyla tanzim edilen iddianamenin Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne tevzi edildiği ve iddianamenin kabulü kararı sonrasında, dosyalar arasındaki hukuki, şahsi ve fiili irtibat karşısında aynı suçu işledikleri iddia edilen şahıslar hakkında çelişkili hükümler kurularak yargıya güvenin zedelenmesinin önlenmesi ve toplanacak olan delillerin tek bir mahkeme tarafından değerlendirilmesinin hüküm birliği ve usul ekonomisi yönünden daha yararlı olacağı kanaatine varılması nedenleriyle, Çocuk Koruma Kanunu'nun 17/3. maddesi uyarınca dosyaların birleştirilmesi hususunda muvafakat sorulmasına, duruşmanın bu nedenle 20 Mart 2025 günü saat 10.45'e bırakılmasına karar verildi."

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