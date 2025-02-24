Erdoğan: AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Toplantıda, ekonomiden dış politikaya, sanayiden iç ve dış güvenliğe birçok konunun ele alındığını belirten Erdoğan, "Hizmet eden, izzet bulur" anlayışıyla gece gündüz demeden büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa mücadelesini sabırla sürdürdüklerini söyledi.

"Son kabine toplantımızdan bugüne bu ülkeyi kendimize bayrak yaparak aziz milletimize olan hizmet borcumuzu hakkıyla ödemeye çalıştık." diyen Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye'yi ziyaretinin anlamlı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Steinmeier ile terörle mücadele, düzensiz göç, vatandaşların vize sorunu, savunma sanayisi, Almanya'daki Türk toplumunu ilgilendiren hususlar gibi ortak gündemlerinde yer alan birçok konuyu detaylıca istişare ettiklerini dile getirdi.

- "Liberal demokrasi artık eski gücünü yitirmiştir"

Avrupa başta olmak üzere Batılı ülkelerde göçmen karşıtı ve İslam düşmanı aşırı sağ hareketlerin yükselişine bir süredir dikkat çektiğini anımsatan Erdoğan, buralarda yapılan son dönemdeki birçok seçimde endişelerinin haklılığının ortaya çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşırı sağ hareketlerin Avrupa'da siyasetin belirleyici aktörleri haline geldiğini vurguladı.

Ekonomik faktörlerin yanı sıra Avrupa merkez siyasetinin zamanın ruhunu doğru okuyamamasının da bunun temel sebeplerinden biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şurası bir gerçek ki geçtiğimiz yüzyılın albenisi en yüksek ideolojisi olan liberal demokrasi ciddi bir krize ve darboğaza girmiştir. Bir dönem tüm sorunların ilacı olarak gösterilen liberal demokrasi artık eski gücünü, eski itibarını ve etkisini yitirmiştir. Topluma rota çizmekte siyasete anlam kazandırmakta insanlara umut ve güven vermekte yetersiz kalmaktadır. Hayat gibi siyaset de boşluk kabul etmez. Batı'da bugün yaşanan durum işte budur. Avrupa demokrasilerinde ortaya çıkan boşluğu son seçimlerde görüldüğü üzere aşırı sağcı demagoglar dolduruyor.

Tabii bir de buna Batı'nın 471 gün süren Gazze'deki soykırım karşısında takındığı ikircikli tavrı da eklemek gerekiyor. Çoğu çocuk ve kadın 61 binden fazla sivilin katledilmesini seyreden Batılı kuruluşlar ve liderler Gazze'deki insanlık sınavında sınıfta kalmışlardır. Yıllardır dünyaya örnek gösterilen Batılı değerlerin insanlık için ortak bir fayda hedefinin olmadığı özellikle bu süreçte tekrar anlaşılmıştır. İtibar ve güven kaybının kısa sürede toparlanması da mümkün değildir. Bu tablo karşısında bizim için asıl olan çıkarlarımızın korunmasıdır. Aynı şekilde 4-5 kuşaktır Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Aşırı sağ gerçekliğinin Avrupalı Türkler ve Müslümanlar açısından bir tehdit oluşturmaması için gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz."

- "AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir"

Son dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerin eski ritmine kavuşmakta olmasını önemsediklerini dile getiren Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra Ukrayna savaşı bağlamında yürütülen tartışmaların da Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacını tekrar teyit ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir. Türkiye'nin Birliğe tam üyeliği kurtarabilir. Ekonomisi ve demografik yapısı hızla yaşlanan Avrupa'ya can suyu verecek olan da yine Türkiye'dir, Türkiye'nin tam üyeliğidir. Avrupa Birliği bu gerçeklerle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o derece hayırlı olacaktır. Biz hep olduğu gibi yapıcı bir anlayışla karşılıklı fayda ve saygı temelinde üyelik sürecimizi ilerletmek arzusundayız." diye konuştu.

Bu konuda gerekli irade gösterilmesi halinde kısa sürede netice alınabileceğinin altını çizen Erdoğan, bunun için Avrupa Birliği'nin ve Birliğe yön veren ülkelerin yanlışta ısrar etmekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, sürecin nereye evrileceğini gelecek dönemde herkesin göreceğini ifade ederek, Türkiye olarak 360 derecelik bakış açısıyla pergelin bir ayağını Ankara'ya sabitleyip diğeriyle tüm dünyayı kucaklamayı sürdüreceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta gerçekleştirdikleri Güneydoğu Asya seyahatinin, girişimci, tarihi ve kültürel derinliği ile barışık, insanı ve vicdanı merkeze alan dış politikalarının başarısını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Toplamda 650 milyona yaklaşan nüfuslarıyla bölgelerinin parlayan yıldızları olan Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan ziyaretlerin son derece verimli geçtiğini ifade eden Erdoğan, imzaladıkları 48 belge ile ticari, ekonomik, savunma kültürel ve beşeri ilişkileri daha da güçlendirdiklerini söyledi.

Dış ticarette yeni hedefler belirlediklerini, savunma sanayi işbirliklerini ortak üretim dahil ilerletmeyi kararlaştırdıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şahsımıza ve heyetimize yönelik teveccühe, muhabbete ve sokaklara taşan sevgi seline şahitlik edip de duygulanmamak zaten elde değildi. Her üç ülkede, sadece resmi makamlardan değil, özellikle halktan büyük bir hüsnü kabul gördük. Ellerinde al bayraklarımızla binlerce, on binlerce insan bizleri selamladı. Yollar, binalar, billboardlar bu ülkelerle kadim dostluğumuzu anlatan fotoğraflarla adeta nakış nakış süslenmişti. Türkiye'nin İslam dünyasındaki güçlenen rolüne vurgu yapan iltifatları bu milletin şerefli bir evladı olarak memnuniyetle karşıladık. Milletimizle birlikte dostlarımıza güven veren, rakiplerimizin ise yüreklerine korku salan bir ziyareti daha başarıyla tamamladık."

- Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin hafızalara kazınan yanlarından birinin de her üç ülkenin liderine hediye ettiği yerli elektrikli otomobil Togg olduğunu anımsattı.

Togg'un bir hediyenin ötesinde, büyüyen, güçlenen, ekonomisi hızla kabuk değiştiren yeni Türkiye'nin adeta simgesi haline dönüştüğüne dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Togg'un ilk ortaya çıkış fikrinden üretimine kadar her aşamasına bir kulp takanlar, liderlere hediye edilen otomobillerden de rahatsız oldular. Öyle vahim tepkilere şahit olduk ki hıncını alamayıp G20 üyesi bir ülkeye 'geri kalmış' diyeni mi ararsınız, Türkiye ile ilgili kurulan övgü dolu cümleleri eleştirenleri mi ararsınız, Hint Müslümanlarının milli mücadeleye verdiği destekten haberi olmayıp ileri geri konuşarak sirkatin söyleyenleri mi ararsınız, ülkeye ve millete dair vizyon ortaya koyamayan ne kadar işgüzar varsa Togg'u ve Güneydoğu Asya seyahatimizi hedef aldı. Oysa bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen, havasını soluyan herhangi bir kimsenin bırakın rahatsız olmayı, tam tersine bu ziyaretten iftihar etmesi beklenir. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde muhalefet, milli gururu okşayan fotoğraflar üzerinden hükümeti eleştirmez. Ama ülkemizde ne yazık ki böyle bir muhalefet yok. Bizde bir türlü iflah olmayan yıkıcı bir muhalefet zihniyeti var. Ne diyelim ülke ve millet olarak da bu bizim imtihanımız. 'Ne üretim bandı var, ne fabrikası' dedikleri Togg'un 52 binden fazlası şu an yollarda. İnşallah yaz aylarında sedan modeli de piyasaya sürülecek."

- Elektrikli araç yatırımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un dışında yabancı markaların Türkiye'ye yatırımlarının devam ettiğini dile getirdi.

Çinli BYD şirketinin 1 milyar dolar yatırımla Manisa'da kuracağı elektrikli araç üretim tesisi ve araştırma geliştirme merkezi çalışmalarında ciddi mesafe kat edildiğini anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında dünyada 17 milyondan fazla elektrikli araç satıldığı dikkate alındığında bu yatırımların önemi daha net görülecektir. Tabii bununla da kalmıyoruz. Yine bir başka Çin firması, o da ayrıca Samsun'da yatırımını şu anda yapıyor. O da hazırlıklarını tamamladı. Çok kısa bir zaman içerisinde Samsun'da da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz. Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının odağı haline getirmek için bundan sonra da kararlılıkla çalışacağız. "

- "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"

Erdoğan, dün AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde açıkladıkları Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı son derece detaylı bir şekilde, hemen hiçbir konuyu atlamadan büyük bir titizlik içinde hazırladıklarını vurguladı.

Reform programının ileri teknoloji yatırımlarında ülkeye farklı bir ufuk kazandıracağına dikkati çeken Erdoğan, "Ekonomik dönüşüm, yeşil ve dijital dönüşüm, sosyal politikalar, yargı ve temel haklar, siyasi ve idari düzenlemeler olmak üzere beş temel sütun üzerine inşa ettiğimiz reform programıyla üst orta gelir grubunda yer alan Türkiye'yi, yüksek gelirli ülkeler ligine çıkartacağız. Bugün yapılan kabine toplantımızda ülkemizin sanayi üretiminde ve teknolojide bağımsızlığını güçlendirecek 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisini ele aldık. Ayrıca sağladığımız desteklerle mobilite, petrokimya, savunma ve güneş enerjisi teknolojileri alanlarında yakın zamanda hayata geçecek 7 milyar dolar bütçeye sahip projeleri değerlendirdik. Sanayi ve teknoloji alanında da doğru yoldayız. İnşallah burada da hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

- Ukrayna-Rusya savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 12 Ekim'de başlayan kongre maratonunu tamamladıklarını, Türk demokrasisine itibar kazandıran örnek bir kongre süreci yürüttüklerini ifade etti.

Kongre sürecini hitama erdirmenin rahatlığıyla bundan sonra yabancı kabul ve yurt dışı temaslarına daha fazla ağırlık vereceklerini vurgulayan Erdoğan, geçen hafta Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskiy'i misafir ettiklerini, bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul ettiklerini anımsattı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların yoğunlaştığı bir dönemde bu ziyaretleri çok önemli bulduklarını vurgulayan Erdoğan, "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı şiarıyla çatışmaların ilk gününden beri hep barışın tesisi için gayret gösterdik. Muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmeden iki komşu ülkeyle de dengeli ilişkiler geliştirdik. Hemen herkesin ateşe körükle gittiği günlerde Mart 2022'de İstanbul'da iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık Taraflarla yürüttüğümüz temaslar neticesinde Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. Toplam 33 bin ton tahılın Türk boğazları üzerinden dünya pazarlarına ulaşmasını sağladık. Böylece küresel gıda krizinin yaşanmasına engel olduk." diye konuştu.

- "Ukrayna mutlaka sürece dahil edilmeli"

Şimdi yeni bir denklemin kurulmakta olduğunu gördüklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın savaşı müzakereler yoluyla bitirme iradesini prensipte olumlu karşılıyoruz. Savaşın müzakere masasında sona erdirilmesi yaklaşımı Türkiye'nin son 4 yıldır izlediği politikayla da örtüşmektedir. Ama burada şu gerçeğin ihmal edilmemesi gerekiyor. Adil ve kalıcı barışa giden yol, ancak ilgili tüm tarafların temsil edildiği bir denklemle açılabilir. İstanbul Süreci hariç bugüne kadar kurulmaya çalışılan masalarda Rusya dışlanmış, bundan dolayı da arzu edilen netice alınamamıştı. Şayet yeni süreçten sonuç alınmak isteniyorsa Ukrayna mutlaka sürece dahil edilmeli ve karşılıklı müzakerelerle bu savaş sona erdirilmelidir. Bu konudaki hakkaniyetli duruşumuzu hem Sayın Zelenskiy'e hem dün telefonla konuştuğum Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'a hem de bugün Sayın Lavrov'a ifade ettim. Biz görüşmelere ev sahipliği yapmak dahil sürecin kalıcı barışa tahvili için her türlü desteği vermeye hazırız.

Bölgemiz kana, gözyaşına ve çatışmaya artık doymuştur. Yüz binlerce insanın hayatına mal olan her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu savaşın artık son bulmasını istiyoruz. Dengeli tavrıyla her iki ülkenin güvenine mazhar olmuş bir devlet olarak kalıcı ve adil barış için elimizden geleni yapacağız. Yine bu süreçte Gazzeli kardeşlerimizin kendi topraklarında huzur içinde yaşaması, Lübnan'ın güvenliğiyle Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gibi konularda taviz vermeyecek, buralarda da gelişmeleri takip edecek tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olacağız. Ülkemizin büyüklüğüne yaraşır şekilde dün olduğu gibi yarın da hakkı savunmaya, barış ve dayanışma için çaba sarf etmeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'e yaklaşmanın, 11 ayın sultanına vasıl olmanın heyecanı, ümidi, mutluluğu içinde olduklarını ifade etti.

Gelecek cuma ilk teravihi eda ederek cumartesi günü ilk sahuru ve iftarı yaparak mübarek ramazana başlayacaklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Ramazan ayının ülkemize, milletimize, İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. 85 milyonun her bir ferdinin Ramazan-ı Şerif''ini şimdiden tebrik ediyorum. Yurt dışında yaşayan 7 milyon vatandaşımıza, gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimize, dünyanın farklı köşelerinde ümitlerini ülkemize bağlamış tüm dostlarımıza aynı şekilde şimdiden hayırlı ramazanlar diliyorum."

- "Fırsatçılara milletimizin de desteğiyle nefes aldırmayacağız"

"Ramazan öncesinde vatandaşlarımızın, fırsatçılık peşinde koşanların para hırsı sebebiyle mağdur olmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz ve alacağız" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ticaret, Tarım ve Maliye bakanlıklarımız, tamahkarların, milletimizin ramazan sevincine gölge düşürmemesi için yoğun çaba içindeler. Devlet olarak denetim görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz ve yapacağız. Ancak ramazan fırsatçılığının ekonomik bir mesele olmaktan ziyade ciddi bir ahlak ve vicdan sorunu olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızın en temel şikayet konusu olan hayat pahalılığının müsebbiplerinden biri de yine bu açgözlü fırsatçılardır. Kadim Ahilik kültürümüzden nasiplenmemiş bu fırsatçılar, helalinden para kazanan şirketlerimize en büyük kötülüğü yapmaktadır. Yangın olunca yangın söndürme tüpüne, deprem olunca demire ve çimentoya, hava biraz kurak gitse hemen suya, bir iki gün kar yağdığında sebze, meyveye zam yapan, mübarek günlerde vatandaşın ekmeğine kan doğrayan bu fırsatçılara milletimizin de desteğiyle nefes aldırmayacağız."

- "Gereken hukuki ve idari adımları atmayı sürdüreceğiz"

Vatandaşların hak ve hukukunun korunmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Daha önce de ifade ettim, bugün önemine binaen tekrarlamakta fayda görüyorum. Serbest piyasa demek 'başıbozukluk' demek asla değildir. Bakanlıkları, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ve Vergi Denetim Kurulu ile serbest piyasayı kuralsızlık olarak algılayanlara karşı gereken hukuki ve idari adımları atmayı sürdüreceğiz."

Devrin en önemli hattatlarından Hasan Çelebi'yi ebediyete uğurladıklarını anımsatan Erdoğan, "Rabb'im kabrini pürnur, makamını ali eylesin. Tüm ailesine başsağlığı dilerken milletimizin de başı sağ olsun." dedi.

- "Ekonomik zorluklar gelip geçer ama dayanışmamız baki kalır"

Ramazan-ı Şerif'in Türkiye'nin bölgesi başta olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Filistin ile yeryüzünün farklı köşelerinde hayat, izzet ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerimizi Rabb'im nusretiyle müşerref eylesin. Aziz milletimizden kendi ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinden başlayarak nerede bir mazlum varsa elinden tutmalarını, destek olmalarını, mübarek ramazan ayında onları yalnız bırakmamalarını istirham ediyorum. Şunu lütfen bir an olsun unutmayalım. Ekonomik zorluklar gelip geçer ama dayanışmamız baki kalır. Sıkıntılar gelip geçer ama muhabbetimiz ebediyyen devam eder. Dertler gelip geçer ama gözyaşını sildiğimiz mazlumların duası bizimle kalır. Dünya bir imtihan yeridir. Biz bu imtihanı alnımızın akıyla vermenin derdindeyiz. Ülkemiz ve milletimizle birlikte tüm medeniyet havzamız için kalıcı eserler üretmenin çabasındayız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şeref'inizi tekrar tebrik ediyorum."