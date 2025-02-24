DEAŞ'a yönelik 'Gürz-47' operasyonlarında 92 gözaltı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Ankara, Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Kilis, Malatya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-47" operasyonunun yapıldığını belirtti.

Bir haftadır devam eden operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığının bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemlerde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İster içeride, ister dışarıda olsun teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."