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Araç Muayene İstasyonları Özelleştirme İhalesi sonuçlandı

Araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi ihalesinde MOI OGG, 1. ve 2. bölgede en yüksek teklifleri verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 16:30, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 16:30
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Araç Muayene İstasyonları Özelleştirme İhalesi sonuçlandı

Araç muayene istasyon hizmetlerinin özelleştirme ihalesinde, 2. bölge için 890 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) verdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 2. bölgeye ilişkin araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirilmesi ihalesi yapıldı.

İhaleye Katılan Ortak Girişim Grupları


  • Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding AŞ-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ)
  • AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-TÜV SÜD Aktiengesellschaft-Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ)
  • MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA)


Açık Artırma Süreci

Elemesiz ilk turda verilen teklif, 790 milyon dolar oldu, ardından açık artırmaya geçildi. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk turu 876 milyon dolarla başladı. Bu turda, MOI Ortak Girişim Grubu'ndan 878 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubu'ndan da 880 milyon dolar teklif gelirken Doğuş Tem OGG ihaleden çekildi. Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG, teklifini 890 milyon dolara yükseltirken AGTT OGG de ihaleden çekildiğini açıkladı.Böylece, araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 2. bölge için 890 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI OGG vermiş oldu.

Türkiye'de Bölge Dağılımı

Öte yandan, ihale kapsamına Türkiye iki bölgeye ayrılırken birinci bölgede 45, ikinci bölgede 36 il yer alıyor.

Araç Muayene İstasyonlarının Özelleştirilmesinde 1. Bölge İhalesi

Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) verdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığında ilk olarak 1. bölgeye ilişkin araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirilmesi ihalesi yapıldı.

İhaleye Katılan Ortak Girişim Grupları


  • Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding AŞ-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ)
  • AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-TÜV SÜD Aktiengesellschaft-Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ)
  • MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA)


Açık Artırma Süreci

Elemesiz ilk turda verilen teklif, 750 milyon dolar oldu. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk turu 800 milyon dolarla başladı. Bu turda, MOI Ortak Girişim Grubundan 805 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubundan da 810 milyon dolar teklif gelirken, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi. Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG teklifini 830 milyon dolara yükseltirken, AGTT OGG ihaleden çekildiğini açıkladı.Böylece, araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI OGG vermiş oldu.

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