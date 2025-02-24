Yönetmen Sinan Çetin hakkında soruşturma başlatıldı

"Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Çetin, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat'ta savcılığa çağırıldı.

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