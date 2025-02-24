Yönetmen Sinan Çetin hakkında soruşturma başlatıldı
Yönetmen Sinan Çetin hakkında Sarıyer'deki arsasına kaçak yapı yaptırdığı iddiasına ilişkin, "Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 16:48, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 17:07
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çetin hakkında Sarıyer'deki arsası üzerine 4-5 kaçak yapı yaptırdığına dair ihbarlar üzerine soruşturma açtı.
"Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Çetin, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat'ta savcılığa çağırıldı.