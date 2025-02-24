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Özel ve Dervişoğlu'ndan erken seçim ve İmamoğlu açıklaması

Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu, erken seçim tartışmaları ve İmamoğlu hakkındaki iddialara dair açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 16:57, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 17:00
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Özel ve Dervişoğlu'ndan erken seçim ve İmamoğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'nin erken seçim istemesini, 'Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasına olanak tanımak' olarak görmemek lazım." dedi. Özel, CHP Genel Merkezi'nde, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, Dervişoğlu ve heyetini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu Hakkında Soruşturma

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmasının sorulması üzerine, "Bizim açımızdan burada bir durum yok. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının AK Parti'de nasıl bir kurumsal rahatsızlık, Tayyip Erdoğan'da da nasıl bir kişisel panik yarattığının ispatıdır." dedi.

Erken Seçim ve Partiler Arası Farklılık

Bir gazetecinin, erken seçim olasılığına ilişkin sorusuna karşılık Özel, İYİ Parti ve CHP'nin bu konudaki kurumsal tutumları arasında bir nüans olduğunu, bunu farklı yorumlayıp iki partiye haksızlık edilmemesi gerektiğini söyledi. Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP'nin erken seçim istemesini, 'Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasına olanak tanımak' olarak görmemek lazım."

"Hayali Anketlerle Olmuyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in, yaptıkları güncel kamuoyu yoklamalarına ilişkin açıklamaları sorulan Özel, "Türkiye'de abonesi olan 7 şirketin ortalamaları üzerinden CHP'nin bu ay ve bundan önceki aylarda da birinci parti olduğunu açıklıkla söyleyebilirim. Sayın Şen, hangi anketlerde birinci parti olduğunu ifade etsin bakalım. Öyle söylemekle, hayali anketlerle olmuyor." diye konuştu.

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi

Özel, bir gazetecinin, "AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, muhalefetten ayrılan isimlere rozet takılmasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu ise "23 yıldır ülkeyi yöneten bir parti, bir başka siyasi partiden daha bir gün önce akşamüstü istifa ettirilmiş birini listelerine koyuyorsa, bunun adı 'yenilenme' değil, 'transfer bedeli'dir." diye yanıtladı."Bize göre o erken seçim değildir"İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Özgür Özel'e ve heyetine misafirperverliği için teşekkür ederek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Erken seçim tartışmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Dervişoğlu, "Türkiye'nin gündeminde bugün bir erken seçim tartışmasının yaşanmasına taraf değilim." görüşünü paylaştı.

Erken Seçim Takvimi ve İktidarın Rolü

İktidarın dahil olmadığı bir süreçte erken seçim takvimini belirlemenin mümkün olmadığını aktaran Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanvekili'nin yapmış olduğu, 2027 sonbaharında, ekiminde ya da kasımında yapılacak öne alınmış bir seçimden muhalefetin kaçmayacağına dair temennilerini ifade etmiştir. Bize göre o erken seçim değildir."

Tayyip Erdoğan ve Siyasi Entrikalar

Anayasa'ya bağlı bir değişiklik üzerinden adaylığının söz konusu olması ya da TBMM'de erken seçim kararıyla aday olmasının önünün açılmasıyla alakalı olarak Sayın Tayyip Erdoğan'ın bütün siyasi entrika yöntemlerinden yararlanabileceği endişesini taşıyorum. Sayın Erdoğan'a bu fırsatı vermemek lazım.

İmamoğlu Hakkında Soruşturma

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında başlatılan diploma soruşturması sorulan Dervişoğlu, "Sayın Ekrem İmamoğlu, Tayyip Erdoğan'ın doğal rakiplerinden biridir. Siyaseten onun önünü kesebilmek adına tüm yöntemlere kalkışacağını, her şeyi kullanmaya tevessül edeceğini ki yargı buna dahildir."

Demokrasi ve Siyasi Namus

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, muhalefet partilerinden ayrılan isimlere rozet takılmasını değerlendiren Dervişoğlu, "Demokraside vatandaşın kullandığı oy namustur. Namusu koruyacak olan da siyasetçinin namusudur." açıklamasında bulundu.

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