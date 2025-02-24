'Dur' ihtarına uymadı jandarmaya çarpıp kaçtı

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine bir aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu ancak sürücü kaçtı. Süleymaniye Mahallesi'nde yaşanan kovalamacada durdurulan araçtaki şüpheli, gaza basarak jandarma astsubay R.K.'ye çarpıp kaçtı. Polis ekiplerinin de katıldığı kovalamaca sonucu Abdullah K. (20) yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net