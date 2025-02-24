MEB AGS örnek sorular yayımlandı

Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 13 Temmuz 2025 tarihinde Başkanlığımızca uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular hazırlanmıştır.

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