MEB AGS örnek sorular yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) Örnek Soruları yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 17:28, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 17:41
Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 13 Temmuz 2025 tarihinde Başkanlığımızca uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular hazırlanmıştır.
Adaylar, sınava ilişkin örnek sorulara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI