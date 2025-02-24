İngiltere, Rusya'ya yönelik en büyük yaptırım paketini duyurdu

On ilde yarın eğitime ara verildi
On ilde yarın eğitime ara verildi
Sompo ile öğretmen & doktorlara kasko'da %30'a varan indirim!
Sompo ile öğretmen & doktorlara kasko'da %30'a varan indirim!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır
Erdoğan: AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır
Altay tanklarının ilk teslimatı bu yıl gerçekleşecek
Altay tanklarının ilk teslimatı bu yıl gerçekleşecek
Bakan Şimşek: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak
Bakan Şimşek: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak
Araç Muayene İstasyonları Özelleştirme İhalesi sonuçlandı
Araç Muayene İstasyonları Özelleştirme İhalesi sonuçlandı
İmamoğlu'na ifade vermek için 5 Mart'a kadar süre
İmamoğlu'na ifade vermek için 5 Mart'a kadar süre
2024 KPSS Puanı ile 2025 Öğretmen Atamaları Merak Konusu
2024 KPSS Puanı ile 2025 Öğretmen Atamaları Merak Konusu
Kocaeli'de rehine krizi: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de rehine krizi: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!
Derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!
Erdoğan: 2025 Barış Yılı Olsun Temennisi
Erdoğan: 2025 Barış Yılı Olsun Temennisi
Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü
Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü
'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'
'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'
Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor
Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor
Berberler İçin Zam Oranı Tartışması Devam Ediyor
Berberler İçin Zam Oranı Tartışması Devam Ediyor
TCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar Değişti
TCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar Değişti
Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı
Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı
İklim Kanunu Teklifi Meclis Çevre Komisyonu'nda
İklim Kanunu Teklifi Meclis Çevre Komisyonu'nda
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarılar Geldi
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarılar Geldi
80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Öğrencilerin kar tatili talebine Valilik yanıt
Öğrencilerin kar tatili talebine Valilik yanıt
10 il ve 5 ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
10 il ve 5 ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
Yusuf Tekin: Kabine revizyonu yanlış anlaşılıyor
Yusuf Tekin: Kabine revizyonu yanlış anlaşılıyor
Borsa İstanbul'da yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
Borsa İstanbul'da yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
AK Parti'de A takımı netleşti!
AK Parti'de A takımı netleşti!
Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı
Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı
Tasarruf edenlerin yarısından fazlası borçlu çıktı
Tasarruf edenlerin yarısından fazlası borçlu çıktı
Kaymakamlık sınav soruları ve Cevap anahtarı yayımlandı
Kaymakamlık sınav soruları ve Cevap anahtarı yayımlandı
Enerji Bakanı: Türkiye'ye 1.3 milyar metreküp gaz gelecek
Enerji Bakanı: Türkiye'ye 1.3 milyar metreküp gaz gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
Ana sayfaHaberler Dünya

İngiltere, Rusya'ya yönelik en büyük yaptırım paketini duyurdu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya yönelik en büyük yaptırım paketini açıkladı. Yeni yaptırımlar kapsamında 67 kişi ve kuruluş ile 40 gemi yaptırım listesine eklendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 17:37, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 17:38
Yazdır
İngiltere, Rusya'ya yönelik en büyük yaptırım paketini duyurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin üçüncü yıl dönümünde İngiltere hükümeti Rusya'ya yönelik bugüne kadarki en büyük yaptırım paketini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırımların Rus askeri tedarik zincirini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırganlığını destekleyen kişi ve kuruluşları hedef aldığı belirtildi. Yaptırımların son 6 ayda toplamda 5 milyar dolardan fazla Rus petrolü taşıyan 40 gemi ile 67 yeni kişi ve kuruluşu içerdiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen diğer ülkelerdeki kuruluşları ve tedarik ağlarını da hedef aldığını belirtti. Yaptırımlar arasında, Rusya ordusunun kullandığı makineler, elektronik ve çift kullanımlı ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin yer aldığı kaydedilirken, bu şirketlerin Orta Asya ülkeleri, Türkiye, Tayland, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde faaliyet gösterdiği bildirildi.

İlk kez, Rusya'nın savaş güçlerini destekleyen yabancı finans kuruluşlarını hedef alan Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan merkezli bir bankaya yaptırım uyguladığını açıkladı. Ayrıca, 11 binden fazla Kuzey Koreli askerin Rusya'ya gönderilmesine yardımcı oldukları için Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang Chol ve diğer Kuzey Koreli üst düzey yetkililer yaptırım listesine alındı.

Rusya'nın savaş çabalarını desteklemek amacıyla gelişmiş Avrupa teknolojilerini Rusya'ya aktaran 13 Rus vatandaşı ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı, ayrıca ülkenin en zengin iş adamlarından biri olan ve tahmini serveti 2,2 milyar sterlin olan Roman Troçenko'nun da yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

"Kalıcı barış ancak güçle elde edilebilir"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, "Neredeyse üç yıldır yaptırımların en büyüğü olan bugünkü eylem, İngiltere'nin Ukrayna'ya olan bağlılığını vurguluyor. Her askeri tedarik hattının kesilmesi ve Putin'in saldırganlığını destekleyen her kişinin ifşa edilmesi, adil ve kalıcı bir barışa ve bu hükümetin değişim planının bir parçası olarak İngiltere'de güvenlik ve refaha doğru atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı. Bugünkü eylemin Ukrayna'nın elini güçlendireceğini belirten Lammy, "Kalıcı barış ancak güçle elde edilebilir. Bu nedenle Ukrayna'yı mümkün olan en güçlü konuma getirmeye odaklandık. Ukrayna'ya sırtımızı dönemeyiz ve dönmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber