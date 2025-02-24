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Beynine pıhtı atan polis memuru hastanede hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan polis memuru Ümit Saçan (44), 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 17:40, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 20:54
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İlçede 21 Şubat günü rahatsızlanıp Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Ümit Saçan'ın, beynine pıhtı attığı tespit edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Saçan, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ümit Saçan, doktorların tüm çabasına karşın bugün hayatını kaybetti.

EMNİYET ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Evli ve 1 çocuk babası Ümit Saçan için Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Süleyman Rüzgar, STK temsilcileri, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları, çalışma arkadaşları ve ailesi katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende Saçan'ın öz geçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Törende polis memuru Saçan'ın ailesi ve meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Ümit Saçan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Ümit Saçan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün de katılımıyla Osmanlı Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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