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Yeni doğan bebeğini klozete bırakan Rus anneye 15 yıl hapis

Antalya Havalimanı'ndaki klozete yeni doğan bebeğini bıraktığı belirlenen Rus Ekaterina Burnazkina (29), 15 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Annesi Elena Burnazkina ise beraat etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 17:58, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 17:59
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Yeni doğan bebeğini klozete bırakan Rus anneye 15 yıl hapis

Antalya Havalimanı'ndaki engelli tuvaletinde, 13 Ekim 2024 günü temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. İncelemede, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi. Bebeği terk eden Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile birlikte hızlıca pasaport kontuarlarına gidip, ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANIP, TUTUKLANDI

Moskova'ya gitmeye hazırlanan anne ve kızı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elena Burnazkina, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ekaterina Burnazkina da tedavisi tamamlandıktan sonra tutuklandı. Elena Burnazkina, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Rus anne ile kızının, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Ekaterina Burnazkina, hamile olduğunu ve doğum yaptığını fark etmediğini söyleyerek, önceki beyanlarını tekrar etti. Duruşma savcısı, sanığın doğum yaptıktan sonra yeni doğan bebeğin göbek kordonunu bağlamamasının hayati fonksiyonlarını etkileyebileceğini kaydetti. Savcı, savunma sistemi son derece zayıf olan yeni doğan bebeği, en kötü hijyen koşullarına sahip klozet içerisine bırakan sanığın, fiili bilerek ve isteyerek yaptığının belirlendiğini kaydetti. Savcılık mütalaasında, sanık Elena Burnazkina'nın beraatine, bebeğini klozette doğurduktan sonra bırakan sanık Ekaterina Burnazkina'nın ise 'Nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanık Ekaterina Burnazkina'nın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapsine hükmetti. Sanığın annesi Elena Burnazkina'nın ise beraatine karar verildi. Diğer yandan bebeğin devlet korumasında olduğu öğrenildi.

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