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Bakan Şimşek: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi adaletinin sağlanması için az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak ve kayıt dışılıkla mücadeleye tavizsiz devam edilecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 18:06, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 18:15
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Bakan Şimşek: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 36. Vergi Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şimşek'in katılımıyla, Bakanlık merkez teşkilatında Vergi Haftası açılış programı gerçekleştirildi. Programda, ülke genelinde gerçekleştirilen ve ilkokul, ortaokul ile lise öğrencilerinden 2 bin 561 öğrencinin katıldığı vergi konulu resim yarışmasının sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan jüri tarafından değerlendirilen eserleriyle dereceye giren öğrenciler, Bakan Şimşek tarafından tebrik edilerek hediyeleri verildi. Dereceye giren resimler, Vergi Haftası süresince Bakanlıkta sergilenecek, resim yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde ilk 20 de yer alan resimler, dijital katalog haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılacak. Şimşek programda ayrıca meslekte 35. yılını doldurmuş personele teşekkür belgesi verdi ve tebrik etti.

Vergi Gelirlerinin Önemi ve Vergi Adaleti

Açıklamada, programdaki konuşmasına yer verilen Şimşek, mükelleflerin gelecek beyan döneminde doğru beyanda bulunmalarına dikkati çekerek, uyum maliyetlerinin daha düşük olduğunu hatırlattı. Şimşek, vergi gelirlerinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Vergi adaletinin sağlanması için az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak ve kayıt dışılıkla mücadeleye tavizsiz devam edilecek. Vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan ve kayıt dışılıkla mücadelede destek veren toplumun tüm kesimlerine, mükelleflerimize, meslek mensuplarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza katkı ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."


Vergi Haftası Kapsamında Yapılacak Etkinlikler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Vergi Haftası kapsamında yapılacak etkinliklere ilişkin bilgiye de yer verildi. Her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası etkinliklerinde vergi yükümlülüklerinin hatırlatılması ve vergisel konularda farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunuluyor.

  • Bu yıl 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde 36'ncısı kutlanmaya başlanan Vergi Haftası'nda, "Vergi güvendir" ve çocuklarda vergi bilincini geliştirmek ve benimsetmek amacıyla "Vergilerle geleceği renklendiriyoruz" konulu temaların işleneceği etkinlikler Bakanlık merkez teşkilatı ve il defterdarlıklarında, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla kutlanmaya başlandı.
  • Vergi haftası etkinlikleri ile vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması için yaptığı çalışmalara bir yenisini ekleyen Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) "Vergi bilinci" başlığı ile oluşturduğu internet sayfasında çocukları ve gençleri hedef alarak paylaşımlarda bulunuyor.
  • Beyan dönemi öncesinde vergisel yükümlülüklerin hatırlatılması ve vergisel konularda farkındalık oluşturulması amacıyla ülke genelinde çalışmalar yürütülüyor.

Vergi Haftası etkinlikleriyle vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele bilincinin oluşturulması hedefleniyor. Söz konusu hafta boyunca defterdarlıklarca vergiye uyumu yüksek mükellefler, iş yerlerinde ziyaret edilecek, görüş ve önerileri alınacak.

Üniversitelerde Panel ve Konferanslar

Etkinlikler kapsamında üniversitelerde panel ve konferans gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek, GİB'in kariyer imkanları hakkında bilgiler verilecek. Ayrıca, yeni işe başlayan mükelleflere "Hak ve ödevleri", "İletişim kanalları" ve "e-Uygulamalar" konularında bilgilendirmelere devam edilecek.

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