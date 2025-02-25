Bu Israr Niye! Üniversite şahsen başvuruyu dayatıyor
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında adayları Gaziantep'e şahsen başvuru yapmak için zorluyor!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 11:00, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 09:42
Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından 24 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de
yayımlanan ilan
metniyle; öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ünvanlarında
olmak üzere akademik personel alımı yapılacağı duyurulmuştur.
Söz konusu üniversite, 2025 yılında teknolojinin her yanımızı sardığı bu dönemde
inatla ve ısrarla ŞAHSEN başvuru dışında bir tercihi adaylara sunmamaktadır.
Bu ısrarın akla ve mantığa yatan bir tarafı var mıdır?
İstanbul'da ikamet eden bir aday neden evrak teslimi için Gaziantep'e gitmelidir.
Bunca yol masrafı yapmak yerine postayla evrakları göndermek kolay bir tercih
değil midir?
Sözü uzatmadan, üniversiteden bu konuda düzeltme ve kolaylık bekliyoruz!