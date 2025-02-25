Bu Israr Niye! Üniversite şahsen başvuruyu dayatıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından 24 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan metniyle; öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ünvanlarında olmak üzere akademik personel alımı yapılacağı duyurulmuştur.



Söz konusu üniversite, 2025 yılında teknolojinin her yanımızı sardığı bu dönemde inatla ve ısrarla ŞAHSEN başvuru dışında bir tercihi adaylara sunmamaktadır. Bu ısrarın akla ve mantığa yatan bir tarafı var mıdır?



İstanbul'da ikamet eden bir aday neden evrak teslimi için Gaziantep'e gitmelidir.



Bunca yol masrafı yapmak yerine postayla evrakları göndermek kolay bir tercih değil midir?



Sözü uzatmadan, üniversiteden bu konuda düzeltme ve kolaylık bekliyoruz!