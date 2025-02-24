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Tokat'ta FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-40' operasyonunda 9 tutuklama

Tokat'ta, FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda bir restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 20:57, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 21:41
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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca bir restoran zincirinin isim hakkı ile Tokat'ta faaliyet yürüten iş yeri aracılığıyla FETÖ/PDY'ye finansman sağlandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir restoran zincirinin isim hakkı ile Tokat'ta faaliyet yürüten iş yeri aracılığıyla FETÖ/PDY terör örgütüne finansman sağlandığı şüphesi üzerine soruşturma başlatılmış, bu kapsamda örgütle bağlantısı devam eden kişilerin restoranla resmi veya gayriresmi ortaklık kurduğu, örgüte bağlı kişilere istihdam ve para sağlamak amacıyla "himmet" toplandığı, terör örgütünden işlem gören kişilerle yoğun para trafiği bulunduğu, para akışının ticari izahı olmayan perdeleme yöntemleriyle örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edilmişti. Bunun üzerine restoran şubesinin resmi ve gayriresmi ortağı, yöneticisi ve çalışanı konumunda bulunan, FETÖ/PDY örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 21 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 12'si gözaltına alınmıştı.

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