Hem annesi, hem de mesai arkadaşı

12 ilde yarın eğitime ara verildi
12 ilde yarın eğitime ara verildi
Sompo ile öğretmen & doktorlara kasko'da %30'a varan indirim!
Sompo ile öğretmen & doktorlara kasko'da %30'a varan indirim!
Sponsorlu İçerik
FETÖ'ye yönelik 'Maydonoz Döner' soruşturmasında 126 tutuklama
FETÖ'ye yönelik 'Maydonoz Döner' soruşturmasında 126 tutuklama
Aynı üründe fiyat farkı yüzde 112
Aynı üründe fiyat farkı yüzde 112
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, satışlar arttı
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, satışlar arttı
MEB ikinci dönem yazılı sınav tarihlerini açıkladı
MEB ikinci dönem yazılı sınav tarihlerini açıkladı
Erdoğan: AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır
Erdoğan: AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır
Altay tanklarının ilk teslimatı bu yıl gerçekleşecek
Altay tanklarının ilk teslimatı bu yıl gerçekleşecek
Bakan Şimşek: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak
Bakan Şimşek: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak
Araç Muayene İstasyonları Özelleştirme İhalesi sonuçlandı
Araç Muayene İstasyonları Özelleştirme İhalesi sonuçlandı
İmamoğlu'na ifade vermek için 5 Mart'a kadar süre
İmamoğlu'na ifade vermek için 5 Mart'a kadar süre
2024 KPSS Puanı ile 2025 Öğretmen Atamaları Merak Konusu
2024 KPSS Puanı ile 2025 Öğretmen Atamaları Merak Konusu
Kocaeli'de rehine krizi: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de rehine krizi: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!
Derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!
Erdoğan: 2025 Barış Yılı Olsun Temennisi
Erdoğan: 2025 Barış Yılı Olsun Temennisi
Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü
Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü
'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'
'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'
Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor
Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor
Berberler İçin Zam Oranı Tartışması Devam Ediyor
Berberler İçin Zam Oranı Tartışması Devam Ediyor
TCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar Değişti
TCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar Değişti
Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı
Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı
İklim Kanunu Teklifi Meclis Çevre Komisyonu'nda
İklim Kanunu Teklifi Meclis Çevre Komisyonu'nda
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarılar Geldi
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarılar Geldi
80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Öğrencilerin kar tatili talebine Valilik yanıt
Öğrencilerin kar tatili talebine Valilik yanıt
10 il ve 5 ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
10 il ve 5 ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
Yusuf Tekin: Kabine revizyonu yanlış anlaşılıyor
Yusuf Tekin: Kabine revizyonu yanlış anlaşılıyor
Borsa İstanbul'da yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
Borsa İstanbul'da yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
AK Parti'de A takımı netleşti!
AK Parti'de A takımı netleşti!
Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı
Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı
Ana sayfaHaberler Meslek Mensupları

Hem annesi, hem de mesai arkadaşı

Bursa'da Cumalıkızık Aile Sağlığı Merkezi'nde yaklaşık 17 yıldır görev yapan Dr. Nurdan Alpak Topsakal'ın yeni mesai arkadaşı oğlu Dr. Ömer Faruk Topsakal oldu. Doktor çıktıktan sonra annesinin çalıştığı sağlık ocağına atanan Ömer Faruk Topsakal; "Çocukken kardeşimle buraya oyun oynamaya gelirdik; şimdi doktor olarak geliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 21:09, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 21:31
Yazdır

Bursa'da 30 yıldır hekimlik yapan Dr. Nurdan Alpak Topsakal, görevinin son 17 yılını Cumalıkızık Aile Sağlığı Merkezi'nde geçirdi. Çalıştığı aile sağlığı merkezine çocukluk yıllarında kimi zaman oğlu Ömer Faruk Topsakal'ı da yanında götüren Nurdan Topsakal, oğluyla birlikte mesai yaptı. Çocukluğunda sağlık ocağının tozunu yutan Ömer Faruk Topsakal, liseden mezun olmasının ardından Çanakkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Başarılı bir eğitim hayatının ardından Bursa'da 112 Acil Servisi'nde ilk görevine başlayan Ömer Faruk Topsakal daha sonra annesinin görev yaptığı Cumalıkızık Aile Sağlığı Merkezi'ne atandı. Çocukken koridorlarında koştuğu aile sağlığı merkezine büyüyüp hekim olarak atanan Dr. Ömer Faruk Topsakal, annesinin yanındaki odayı alarak gururlandırdı.

"Hayatımda her zaman annemi örnek almaya gayret ettim"

Meslek tercihinde annesini örnek aldığını söyleyen Dr. Ömer Faruk Topsakal, "Çanakkale Üniversitesi'nden 2024 yılında mezun oldum. Buraya atanmadan önce 112 Acil Servisi'nde görev aldım. Sonrasında da biraz annemi de örnek alarak aile hekimliğine geçtim. İlk mesaimizi yaptık, aslında daha çok taze. Birlikte çalışmak çok güzel, alışmaya çalışıyorum. Sisteme adapte olmaya çalışıyorum. Annem burada yaklaşık 17 yıldır çalışıyor. Küçükken kardeşimle buraya oyun oynamaya da gelirdik. Çocukken burada güzel vakitler geçirmiştik. Annemi örnek alıyordum. Hem meslek seçimimde olsun hem de burayı tercih açısından da onun izinden gittim. Özverili çalışarak ve hasta bakma açısından da her zaman annemi örnek almaya devam ediyorum. Kahvaltı yapacaksak eğer evde beraber yapıyoruz, ama bazen de yapmıyoruz tabii ki. Bazen de buraya vardığımızda yapıyoruz atıştırıyoruz. İşe yeni başladığım için annem bana çok yardımcı oluyor. Zaten odalarımız da yan yana oldu. Üniversiteden arkadaşlarım da ilk önce şaşırdılar, güzel tepkiler aldım herkesten. Annemin emeklilik düşünceleri vardı ama belki ben geldiğim için bu fikrini erteleyebilir" dedi.

"Çocukken burada koridorlarda koştururdu şimdi mesai arkadaşım oldu"

Oğlu Ömer Faruk Topsakal'ı çocukken iş yerine getirdiğini söyleyen Dr. Nurdan Alpak Topsakal, zamanın çok hızlı geçtiğini belirterek bir hekim olarak bu kapıdan girmesinin gurur verici olduğunu kaydetti. Dr. Nurdan Alpak Topsakal, "30 yıldır hekimlik yapıyorum. Bu 30 yılın 20'ye yakını burada Cumalıkızık Aile Sağlığı Merkezi'nde geçti. Dolayısıyla buranın demir başı gibi bir şeyim. Oğlumun da buraya gelmesiyle birlikte karmaşık duygular içerisindeyim. Gurur, mutluluk ve hüzün var. Çünkü zaman su gibi akıp geçiyor. Uzun zamandır bu binada çalıştığım için çocukken bu koridorlarda koşturuyordu. Şimdi de mesai arkadaşım oldu. Bu benim için gurur verici olduğu kadar oldukça duygulandırıcı. Hem oğluma hem genç meslek arkadaşlarıma, hekim arkadaşlarıma sağlıkta şiddetin olmadığı güzel günlerde mesleklerini icra etmesini temenni ediyorum. Ömer doğduğunda bir köy sağlık ocağında çalışıyordum, o benim yanıma daha bebeklikten gelirdi ve masada birlikte çalışırdık. Herhalde "toz yutmak" deyimi böyle bir şey. Millet sahne tozu yutuyor, bizimki de sağlık ocağı tozu yutmuş oldu. Dolayısıyla "mutlaka etkilenmiştir" diye düşünüyorum. Babası da oğlunun hekim olmasını istiyordu. Aslında ben de bu yıl emekli olmayı düşünüyordum ama oğlum buraya geldiği zaman bana 'anne emekli olmazsın artık' dedi" şeklinde konuştu.

Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen hastalar ise Topsakal ailesinin güzel hizmetler yaptığını, anne ve oğlunun hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirdiler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber