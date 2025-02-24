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Operasyonda kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda kalp krizi geçiren polis memuru İbrahim Birol'un şehit olduğunu duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 21:39, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 22:06
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Operasyonda kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu

Çiçek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına geçit vermemek için emniyet güçlerinin aman vermeden çalıştığını bildirdi.

Bugün de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Birol'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini aktaran Çiçek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün yapılan suçüstü operasyonda polisimizin 'dur' ihtarına uymayan zehir satıcıları kıskıvrak yakalanarak gençlerimizi zehirleyemeden ele geçirildi. Ancak bu esnada narkotik Şube Müdürlüğü personelimiz, polis memurumuz İbrahim Birol geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayıp görev esnasında şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum."

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