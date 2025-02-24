Zelenskiy anlaşma imzalamak için Beyaz Saray'a gidecek

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da ağırlarken, ikili Oval Ofis'te basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve Kiev yönetimiyle kıymetli madenler anlaşmasında sona geldiklerini kaydetti.

"Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim. Aslında bu hafta ya da gelecek hafta anlaşmayı imzalamak üzere gelebilir. Kendisiyle Oval Ofis'te görüşmeyi çok isterim, bu güzel olur. Şu anda anlaşma üzerinde çalışılıyor. Nihai anlaşmaya çok yakınız." ifadelerini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın hem ABD'ye hem de Ukrayna ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

- "Rusya ile çok iyi görüşmeler yaptık"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmelerin iyi sürdüğünü dile getiren Trump, "Rusya ile çok iyi görüşmeler yaptık. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye çalışıyoruz. Bence birkaç hafta gibi kısa sürede çok yol katettik." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, "Üzerinde çalışılan anlaşmaya çok yaklaşıyoruz, paramızı belirli bir süre içinde geri alacağımız bir anlaşma yapmaya çok yakınız." ifadesini kullandı.

ABD olarak Ukrayna'ya "daha önce kimsenin yardım etmediği kadar" yardım ettiklerini savunan Trump, "Eğer ben başkan olmasaydım, Ukrayna şu anda hala barışı düşünemeyecek bir durumda olacaktı." dedi.

Trump, bir muhabirin, "Putin için diktatör ifadesini kullanır mısınız?" şeklindeki sorusuna, "Bu tür ifadeleri rahat kullanmam." yanıtını verdi.

Fransa ile çok iyi ilişkilerinin olduğunu belirten Trump, bu ülke ile birçok ticari anlaşma yapacaklarını da sözlerine ekledi.

- Trump ile Macron arasında Ukrayna'ya yardım anlaşmazlığı

Öte yandan Oval Ofis'teki görüşmenin son bölümünde Trump ile Macron arasında "Ukrayna'ya yapılan yardımlarla" ilgili anlaşmazlık dikkati çekti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı başlatan tarafın Rusya olduğunu ve bunun, Avrupa ülkelerine çok ciddi para kaybettirdiğini savunan Macron, Rusya'nın Avrupa'daki dondurulan fonlarının ilgili barış anlaşmasındaki maddelerden biri olması ve bu konunun tartışılması gerektiğini söyledi.

Trump, "Gördüğünüz gibi Avrupa, Ukrayna'ya borç para veriyor. Yani paralarını geri alırlar." değerlendirmesini yapınca Macron, Trump'ın koluna hafifçe dokunarak "Açıkçası toplam temerrütlerin yüzde 60'ını biz ödedik. ABD'nin verdiği, kredi garanti hibeleri gibiydi, biz ise gerçek para sağladık. Avrupa'da 230 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız var, bunlar Rus varlıkları ama bu kredinin teminatı olarak değil çünkü bu bize ait değil." ifadelerini kullandı.

Macron, "Günün sonunda müzakere edersek, buna sahip olacağız. Rusya bunu bize vermeye hazır olursa, günün sonunda o zaman kredi olacak." diye konuştu.

Trump ise "Eğer buna inanıyorsanız, benim için sorun yok. Onlar paralarını geri alıyorlar. Biz almadık ama şimdi alıyoruz." dedi.

- "Barış anlaşması sağlanırsa Rusya'ya gidebilirim"

Diğer yandan Trump, bir soru üzerine, barış anlaşmasının sağlanması halinde Rusya'ya gidebileceğini belirtti.