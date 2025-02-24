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Gaziantep'te silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kadın da yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 23:58, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 23:59
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Gaziantep'te silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir rezidansta alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve sokağa taşan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet A. silahla, isimleri öğrenilemeyen 2 kadın ise bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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