25 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları
25 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(TBMM/12.30/12.50/13.50)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Atagulıyev, "Hükümetler Arası Komisyon Toplantısı"na katılacak, protokol imzalayacak ve basın açıklaması yapacak.
(Ankara/12.30)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- DEM Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
(TBMM/15.00/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu'na ve SAHA İstanbul 2'nci Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı'na katılacak.
(Ankara/09.00-10.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenecek "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar" atölye çalışmasına iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği Haftası Programı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirecek.
(İstanbul/09.30)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Albayrak Medya Ulaşım ve Altyapı Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/10.00)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu'na katılacak.
(Ankara/09.00)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü ve son hafta maçları başlayacak. D Grubu'nda Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK, Kırklarelispor-Kocaelispor ve Onvo Antalyaspor-Beşiktaş müsabakaları oynanacak.
(Sivas/Kırklareli/Antalya/15.00)
2- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında Yunanistan'ı Pendik Stadı'nda ağırlayacak.
(İstanbul/18.30)
3- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Halkbank, İtalya'nın Allianz Milano ekibine konuk olacak.
(Milano/22.45)
4- Erkekler CEV Kupası 4'lü final turu (çeyrek final) rövanş maçlarında; Ziraat Bankkart, Slovenya'nın ACH Volley ekibini konuk edecek, Fenerbahçe Medicana ise Polonya'nın Asseco Resovia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Ankara/19.00/Rzeszow/20.00)
5- CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Spor Toto, İtalya'nın Cucine Lube takımını ağırlayacak.
(Ankara/16.00)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasından ertelenen Mihalıççık Belediyespor-Beşiktaş müsabakası oynanacak.
(Eskişehir/14.00)