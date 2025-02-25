25 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.

4- Erkekler CEV Kupası 4'lü final turu (çeyrek final) rövanş maçlarında; Ziraat Bankkart, Slovenya'nın ACH Volley ekibini konuk edecek, Fenerbahçe Medicana ise Polonya'nın Asseco Resovia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü ve son hafta maçları başlayacak. D Grubu'nda Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK, Kırklarelispor-Kocaelispor ve Onvo Antalyaspor-Beşiktaş müsabakaları oynanacak.

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Albayrak Medya Ulaşım ve Altyapı Zirvesi'ne katılacak.

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenecek "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar" atölye çalışmasına iştirak edecek.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu'na ve SAHA İstanbul 2'nci Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı'na katılacak.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Atagulıyev, "Hükümetler Arası Komisyon Toplantısı"na katılacak, protokol imzalayacak ve basın açıklaması yapacak.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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