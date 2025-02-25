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Kişiye Özel Kanser Aşısı Umut Veriyor

Deneysel kanser aşısı, hastaların biyolojik özelliklerine göre tasarlandı ve tümöre özgü mutasyonları hedef aldı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 07:23, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 07:24
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Kişiye Özel Kanser Aşısı Umut Veriyor

ABD'deki Yale Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından geliştirilen deneysel bir kanser aşısı, 9 hastada hastalığın tamamen ortadan kalkmasını sağladı.

Deneysel Kanser Aşısı Başarıyla Test Edildi

Mart 2019 ile Eylül 2021 arasında çalışmaya katılan hastaların tümü, Temmuz 2023'te yapılan üç yıllık takip muayenesinde kansersiz olduğu tespit edilerek önemli bir başarıya imza atıldı.

Aşının İşleyişi ve Özellikleri

Aşı, cerrahi müdahale sonrası kalan kanser hücrelerini hedef alarak sağlıklı hücrelere zarar vermeden ortadan kaldırdı. Yale Kanser Merkezi ve Dana-Farber Kanser Enstitüsü tarafından geliştirilen aşı, her hastanın biyolojik özelliklerine özel olarak tasarlandı ve bağışıklık sisteminin yalnızca tümöre özgü mutasyonları tanıyıp yok etmesini sağladı.

Kişiye Özel Bağışıklık Yanıtı Geliştirildi

Çalışmanın başyazarı ve Yale Kanser Merkezi baş araştırmacısı Dr. David Braun,

Bu çalışmanın temel amacı, bağışıklık sistemini doğrudan tümöre özgü hedeflere yönlendirmekti

dedi. Bilim insanları, her kanser vakasının benzersiz olduğu gerçeğinden yola çıkarak hastaya özel bağışıklık tepkisi geliştiren bir aşı tasarladı.

Evre 3 ve 4 Berrak Hücreli Renal Hücreli Karsinom (ccRCC)

Böbrek kanserinin en ölümcül türlerinden biri olan evre 3 ve 4 berrak hücreli renal hücreli karsinom (ccRCC), teşhis edilen hastaların yüzde 85-90'ını öldürüyor. Ancak bu deneysel aşı, hastalığın nüksetmesini önleme konusunda umut vaat ediyor. Kanser hastalarının yüzde 20 ila yüzde 50'sinde hastalık geri dönebilirken, aşı sayesinde çalışmadaki 9 hastanın hiçbirinde hastalık tekrar ortaya çıkmadı.

Bağışıklık Sistemi ve Aşının Etkisi

Faz 1 aşamasında aşı, hastalar tarafından ne kadar tolere edilebildiği ve güvenliği açısından test edildi. Çalışmaya katılan 9 hasta, toplamda 7 doz aşı aldı (ilk aşamada 5, hatırlatma aşamasında 2 doz). Dört hasta yalnızca aşı olurken, beş hasta düşük dozda bağışıklık tedavisi ilacı ipilimumab ile birlikte aşılandı.

Grip Benzeri Hafif Semptom Gözlendi

Araştırmacılar, aşının hem bağışıklık tedavisiyle hem de tek başına aynı olumlu sonuçları verdiğini ve ciddi yan etkilere yol açmadığını belirtti. Hastalarda yalnızca grip benzeri hafif semptomlar gözlemlendi.

Araştırmanın Yayınlanması ve Gelecekteki Çalışmalar

Çalışmanın sonuçları, bilim dünyasının en prestijli dergilerinden biri olan Nature'da yayımlandı. Ancak aşının etkinliğinin kesin olarak belirlenmesi için daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç var. Şu anda faz 2 denemeleri sürdürülüyor ve bu aşamada aşı, bağışıklık sistemini güçlendiren Keytruda (pembrolizumab) adlı ilaç ile birlikte test ediliyor.

Kanser Aşısı Onkoloji Alanında Devrim Yaratabilir mi?

Onkoloji alanındaki araştırmalar, şimdiye kadar kanserin geniş bir yelpazede bağışıklık sistemini atlatmasını önleyebilecek bir aşı geliştirme konusunda zorluklar yaşamıştı. Ancak Yale Üniversitesi'nin geliştirdiği bu kişiye özel kanser aşısı, kanser tedavisinde çığır açabilecek bir adım olabilir.

Böbrek Hücreli Karsinom ve Risk Faktörleri

Böbrek hücreli karsinom, dünya çapında en yaygın 10 kanser türü arasında yer alıyor. Her yıl dünya genelinde 400 binden fazla yeni vaka tespit edilirken, ABD'de bu sayı yaklaşık 80 bin civarında.

  • Sigara kullanımı
  • Obezite
  • Yüksek tansiyon
  • Genetik faktörler
  • Ailede böbrek kanseri öyküsü

Bu faktörler, hastalığın gelişme riskini artırıyor. Teşhis oranlarının yıllar içinde artmasının, daha gelişmiş tarama yöntemleri ve farkındalığın artışıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

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