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AK Parti'de Seçim Stratejisi: 360 Milletvekili Hedefi

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Meclis'ten seçim kararı çıkarma stratejisi izliyor. 360 milletvekili hedefleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 07:25, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 07:26
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AK Parti'de Seçim Stratejisi: 360 Milletvekili Hedefi

AK Parti'ye son günlerde diğer partilerden milletvekili katılımlarının devam edeceği belirtilirken, kulislerde asıl hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için 360 çoğunluğuna ulaşarak, Meclis'ten seçim kararı çıkarmak olduğu belirtiliyor.

AK Parti'de Değişim Süreci ve Gelecek Planları

AK Parti'de 14 Mayıs ve 31 Mart seçimlerinden sonra başlayan değişim sürecinin parti ayağı önceki gün yapılan kongre ile tamamlanırken, Meclis grubu ve kabinede gerçekleştirilecek rotasyondan sonra, tüm enerji artık yapısal reformlar ve seçimlere hazırlığa harcanacak. Edinilen bilgilere göre, AK Parti'nin önümüzdeki süreçte izleyeceği politikalar iki ayrı eksen üzerinde şekillenecek.

Kapılar Açık Tutulacak

  • Ekonomik Dönüşüm, Yeşil ve Dijital Dönüşüm, Sosyal Politikalar, Yargı ve Temel Haklar, Siyasi ve İdari Düzenlemeler olmak üzere 5 başlıkta toplanan reformlar 'Terörsüz Türkiye' hedefi ile paralel olarak hayata geçirilecek.
  • AK Parti'nin ikinci önemli gündem maddesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açmak olacak.
  • Cumhur İttifakı cephesinde (AK Parti, MHP, Hüda-Par ve DSP) son katılımlarla birlikte sandalye sayısı 324'e ulaşmış durumda.
  • Yeniden Refah Partisi'nin destek vermesi durumunda ise bu sayı 328'e çıkıyor. Ancak bu sayı Meclis'ten seçim kararı alınmasında yeterli olmuyor.
  • Seçim kararı alabilmek için 360 milletvekilinin oyu gerektiğinden, önümüzdeki günlerde bazı bağımsız milletvekillerinin yanı sıra, Gelecek, DEVA ve İyi Parti'den yeni katılımların olabileceği belirtiliyor.
  • AK Parti yönetimi de partiye katılımlar konusunda kapıları açık tutmaya devam edecek.

'7 Kasım 2027' Öne Çıkıyor

Parti kulislerinde bir süredir muhalefetin erken seçim taleplerine 2027 sonbaharı işaret edilerek karşılık veriliyordu. Hatta seçim için 7 Kasım 2027 tarihi dillendirilmeye başladı. Muhalefetin 2026'dan sonraya kalan seçim için Meclis'ten alınacak bir karara destek vermeyeceklerini söylemesine rağmen, AK Parti yönetimi, "Günü geldiğinde hiç kimse seçimden kaçamaz. Bunu millete anlatamazlar. O nedenle şu anda en mantıklı yol, 2027 sonbaharında seçim yapılması olacaktır. Cumhurbaşkanının yeniden adaylığı için hangi tarih olursa olsun, Meclis'ten seçim kararı çıkarmak yeterli. Çünkü adaylık konusunda bir anayasa değişikliğine gitmek bu şartlarda daha zor ve çok düşük ihtimal. O nedenle, AK Parti olarak, stratejimiz Meclis'ten seçim kararı çıkarmak olacaktır" görüşünü dile getiriyor.

AK Parti'de Tereddüt Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yeniden aday olmak konusunda kararlı olduğu belirtiliyor ve yılbaşından sonra İstanbul'da bazı kurmayları ile yaptığı bir toplantıda bu niyetini dile getirdiği ifade ediliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli zaman zaman Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiği fikrini açıkça dile getiriyor. AK Parti kaynakları da "Milletin bu konuda net bir talebi var. Sahada da bunu görüyoruz. AK Parti içinde zaten bu konuda bir tereddüt yok. Bu nedenle yeniden adaylığının önündeki hukuki engelleri kaldırmak için gereken değerlendirmeleri günü geldiğinde yapacağız" dedi.

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