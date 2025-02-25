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Yerlikaya'dan şehit polis için başsağlığı mesajı: Acımız çok büyük

Kayseri'de görev yaptığı sırada rahatsızlanan polis memuru İbrahim Birol'un kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit Birol için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 07:26, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 07:33
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Yerlikaya'dan şehit polis için başsağlığı mesajı: Acımız çok büyük

Acı haber Kayseri'den geldi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda kalp krizi geçiren polis memuru İbrahim Birol şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taziye mesajı yayımladı.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "

Milletimizin başı sağ olsun. Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polisimiz İbrahim Birol, ekip aracıyla seyir halindeyken rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acımız çok büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum

" dedi.

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