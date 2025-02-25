Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 71 Kişiye İşlem Yapıldı

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Valisi Davut Gül , Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net