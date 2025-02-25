Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 71 Kişiye İşlem Yapıldı
Galatasaray-Fenerbahçe maçında güvenliği bozan 71 kişiye işlem yapıldı, Vali Gül'den açıklama geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 07:29, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 07:32
İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.
Vali Gül'ün Açıklamaları
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."