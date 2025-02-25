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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Su Tasarrufu Hamlesi

Türkiye, su stresini azaltmak için yer altı barajları ve su tasarruf projeleriyle stratejik adımlar atıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 07:30, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 07:31
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Su Tasarrufu Hamlesi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 5 yılda 37,7 milyon metreküp suyu içerisinde barındırabilecek olan 145 yer altı depolama projesini tamamladı. Bu sene yapımına başlanacak 97 adet yeni tesisin 2028'e kadar bitirilmesi planlanıyor. Kuraklıkla mücadelede büyük önem taşıyan yer altı barajları stratejik öneme sahip. Bu gibi çalışmalar sayesinde bir yılda 11,6 milyar metreküplük su tasarrufunun sağlanması hedefleniyor.

Kullanılabilir Emniyetli Yeraltı Suyu Rezervi

Kullanılabilir emniyetli yeraltı suyu rezervi 18 milyar metreküpü aşan Türkiye, yer altı sularından daha fazla faydalanmak için yer altı barajlarını inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü son 5 yılda 147 adet farklı boyuttaki yer altı barajının inşaatını tamamladı. Toplamda 37,7 milyon metreküp hacme ulaşan barajlara yenilerinin de eklenmesi için çalışmalar başlatıldı. Bu hedef kapsamında 97 tesisin daha jeopolitik-jeoteknik incelemelerinin yapılmasının ardından yapımına başlanacak. Toplamda yeraltı barajlarının hacminin ise 60 milyon metreküpe ulaşması bekleniyor.

Başkent'in Kullanımına Denk Tasarruf

Yer altı barajları, sulama sistemlerinin modernizasyonu, alternatif su kaynaklarının belirlenmesi ve birçok farklı tedbiri uygulamaya alan Tarım ve Orman Bakanlığı, bu önlemler ile yılda 11,6 milyar metreküp tasarrufu hedefliyor. Hem barajlar hem de diğer tedbirler ile elde edilmesi planlanan tasarruf miktarı başkent Ankara'nın 10 yıllık kullanımına denk geliyor. Böylece Türkiye'deki su stresinden etkilenen kesimlerin azaltılması hedefleniyor.

Her Sektöre Su Planı

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tarım sektörü ile birlikte 12 farklı sektörün adil ve dengeli su paylaşımını sağlamak amacıyla Sektörel Su Tahsis Planları hazırlanacak. Bu kapsamda dengeli su paylaşımı sağlanırken su kullanımından elde edilecek faydalar en üst seviyeye çıkarılarak havza ve alt havza bazında su kullanım planları da hazırlanacak.

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