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Vergi Sisteminde Yeni Dönem: Asgari Gelir Vergisi

Vergi sisteminde yapılan güncellemelerle asgari gelir vergisi uygulaması hayata geçiriliyor. Bu sistemle çok kazanan meslek gruplarından daha fazla vergi alınacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 07:32, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 07:33
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Vergi Sisteminde Yeni Dönem: Asgari Gelir Vergisi

Vergide Adalet İçin Asgari Gelir Vergisi (AGV) UygulamasıVergide adaletin sağlanması amacıyla hazırlanan 'Asgari Gelir Vergisi (AGV)' bu yıl devreye girecek. Emlak zengini, futbolcu ve sosyal medya fenomenleri gibi mükelleflerin vergiye tabi kazançları, net satış tutarları kabul edilecek. Bu rakamın en az yüzde 10'u AGV olarak kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Sistemini Güncelliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi sistemini güncelliyor. Vergi güvenliğini sağlamak için 'Asgari Gelir Vergisi' uygulamasına geçilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı raporun tüm vergi mükelleflerini içerecek şekilde güncellendiği bildirildi. Güncellemeye göre; basit usule tabi vergi mükelleflerinden ziyade doktor, diş hekimi, kuyumcu, emlak zengini, sporcu, internet fenomeni gibi çok kazanan meslek gruplarından asgari gelir tutarı üzerinden yapılan bir hesaplamayla vergi alınması ya da gelirinin bu tutar üzerinden hesaplanması bekleniyor.

Yıllık Gelir Vergisi Üzerinden Alınacak

Teklif taslağına göre; yıllık Gelir Vergisi ödeyen mükellefler için asgari gelir vergisi uygulaması getirilecek. Yıllık beyannamelerinde açıkladıkları vergiye tabi kazançlarının zarar beyanları dahil mükelleflerden net satış tutarlarının yüzde 10'undan az olmamak kaydıyla 'Asgari Gelir Vergisi' alınacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı artırma ve azaltma yetkisine sahip olacak. Asgari Gelir Vergisi uygulamasına bu yıl geçilmesi durumunda kamuya yıllık ilave 60 milyar lira getiri sağlayacak.

Yeni Başlayan Mükellefe Özel İzin

Mükelleflerin vergiye tabi kazançları, net satış tutarları olarak kabul edilecek. Bu rakamın en az yüzde 10'u asgari gelir vergisi olarak kesilecek. Asgari Gelir Vergisi, oluşan kazanç farkı üzerinden tarifeye göre hesaplanacak. Mükellef tarafından takip eden 5 hesap dönemi (yıl) boyunca asgari vergi üzerinde ödenmesi gereken gelir vergisinden mahsup edilebilecek. Yeni işe başlayan gelir vergisi mükellefleri için işe başlanılan dönem dahil 3 vergilendirme dönemi (yıl) asgari gelir vergisi uygulanmayacak.

Erdoğan İşaretini Verdi

Türkiye'de ticaret, tarım ya da mesleki kazançları nedeniyle yıllık beyanname veren mükellefler, gider ve zarar mahsubu nedeniyle ya vergi ödemiyor ya da cüzi miktarda vergi ödüyor. Bu sistemin değiştirilmesi ve çok kazanandan daha çok vergi alınması için vergide adalet sistemine geçilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'nde asgari gelir vergisine dikkat çekerek, "Vergide adaleti ve etkinliği güçlendirmek amacıyla 'çok kazanandan çok alma' prensibiyle kamu gelirlerini artıracağız" sözleriyle düzenlemenin Meclis'e taşınacağının işaretini verdi.

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