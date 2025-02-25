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Yeni Doğan Bebek Tuvalette Bulundu

Antalya Havalimanı'nda yeni doğmuş bir bebek klozette bulundu. Anne ve kızı kaçmaya çalışırken yakalandı, dava sonuçlandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 07:34, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 07:37
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Yeni Doğan Bebek Tuvalette Bulundu

Antalya Havalimanı'nda meydana gelen kan donduran olayda, Rus vatandaşı Ekaterina Burnazkina'nın yeni doğan bebeğini klozet içerisine koyup annesi ile birlikte ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı tespit edilmişti. Ekiplerin durumu fark etmesi üzerine yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Görülen ilk duruşmada ise Burnazkina ve annesi hakkında karar verildi. İşte detaylar.

Antalya Havalimanı'ndaki Olay

Antalya Havalimanı'ndaki engelli tuvaletinde, 13 Ekim 2024 günü temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu.

Bebeğin Terk Edilmesi

İncelemede, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi. Bebeği terk eden Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile birlikte hızlıca pasaport kontuarlarına gidip, ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi.

Yakalanma ve Tutuklanma

Moskova'ya gitmeye hazırlanan anne ve kızı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elena Burnazkina, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ekaterina Burnazkina da tedavisi tamamlandıktan sonra tutuklandı. Elena Burnazkina, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Karar Verildi

Rus anne ile kızının, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Ekaterina Burnazkina, hamile olduğunu ve doğum yaptığını fark etmediğini söyleyerek, önceki beyanlarını tekrar etti. Duruşma savcısı, sanığın doğum yaptıktan sonra yeni doğan bebeğin göbek kordonunu bağlamamasının hayati fonksiyonlarını etkileyebileceğini kaydetti.Savcı, savunma sistemi son derece zayıf olan yeni doğan bebeği, en kötü hijyen koşullarına sahip klozet içerisine bırakan sanığın, fiili bilerek ve isteyerek yaptığının belirlendiğini kaydetti. Savcılık mütalaasında, sanık Elena Burnazkina'nın beraatine, bebeğini klozette doğurduktan sonra bırakan sanık Ekaterina Burnazkina'nın ise 'Nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması talep edildi.Mahkeme heyeti, sanık Ekaterina Burnazkina'nın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapsine hükmetti. Sanığın annesi Elena Burnazkina'nın ise beraatine karar verildi. Diğer yandan bebeğin devlet korumasında olduğu öğrenildi.

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