Buzlanma ve Don Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde pus ve sis etkili olacak. Sürücüler dikkatli olmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, İzmir, Muğla, Manisa, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 25 Şubat 2025 hava durumu tahminleri...
Marmara Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Edirne °C, 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
- İstanbul °C, 7°C - Parçalı ve çok bulutlu
- Kırklareli °C, 9°C - Parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Denizli °C, 10°C - Parçalı ve çok bulutlu
- İzmir °C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
- Manisa °C, 10°C - Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Adana °C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu
- Antalya °C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyı ilçeleri öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
- Hatay °C, 11°C - Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Ankara °C, 5°C - Parçalı bulutlu
- Çankırı °C, 6°C - Parçalı bulutlu
- Eskişehir °C, 7°C - Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin akşam saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Bolu °C, 3°C - Parçalı bulutlu
- Düzce °C, 5°C - Parçalı bulutlu
- Kastamonu °C, 2°C - Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- Amasya °C, 6°C - Parçalı ve çok bulutlu
- Samsun °C, 7°C - Parçalı ve çok bulutlu
- Tokat °C, 3°C - Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- Erzurum °C, -7°C - Parçalı ve çok bulutlu
- Kars °C, -8°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
- Malatya °C, 1°C - Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Diyarbakır °C, 6°C - Parçalı ve çok bulutlu
- Gaziantep °C, 6°C - Parçalı ve çok bulutlu
- Siirt °C, 3°C - Parçalı ve çok bulutlu