Buzlanma ve Don Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, İzmir, Muğla, Manisa, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 25 Şubat 2025 hava durumu tahminleri...

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Edirne °C, 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

°C, 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu İstanbul °C, 7°C - Parçalı ve çok bulutlu

°C, 7°C - Parçalı ve çok bulutlu Kırklareli °C, 9°C - Parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Denizli °C, 10°C - Parçalı ve çok bulutlu

°C, 10°C - Parçalı ve çok bulutlu İzmir °C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

°C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı Manisa °C, 10°C - Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Adana °C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu Antalya °C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyı ilçeleri öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

°C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyı ilçeleri öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu Hatay °C, 11°C - Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara °C, 5°C - Parçalı bulutlu

°C, 5°C - Parçalı bulutlu Çankırı °C, 6°C - Parçalı bulutlu

°C, 6°C - Parçalı bulutlu Eskişehir °C, 7°C - Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin akşam saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu °C, 3°C - Parçalı bulutlu

°C, 3°C - Parçalı bulutlu Düzce °C, 5°C - Parçalı bulutlu

°C, 5°C - Parçalı bulutlu Kastamonu °C, 2°C - Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya °C, 6°C - Parçalı ve çok bulutlu

°C, 6°C - Parçalı ve çok bulutlu Samsun °C, 7°C - Parçalı ve çok bulutlu

°C, 7°C - Parçalı ve çok bulutlu Tokat °C, 3°C - Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum °C, -7°C - Parçalı ve çok bulutlu

°C, -7°C - Parçalı ve çok bulutlu Kars °C, -8°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

°C, -8°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı Malatya °C, 1°C - Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır °C, 6°C - Parçalı ve çok bulutlu

°C, 6°C - Parçalı ve çok bulutlu Gaziantep °C, 6°C - Parçalı ve çok bulutlu

°C, 6°C - Parçalı ve çok bulutlu Siirt °C, 3°C - Parçalı ve çok bulutlu



