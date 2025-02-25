Bakanlık listeyi güncelledi! Bu ürünlerin kullanımı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listeye göre, giyim ve oyuncak kategorisindeki bazı ürünlerin kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz Ürünlerin Tespiti ve Toplatılması

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.

Denetim Sonuçları

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; bir çocuk giyim, bir bebe giyim ve oyuncak ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu tespit etti.

Yasaklanan Ürünler

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.

Güvensiz Ürün Listesi

İşte Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvensiz Ürün Listesine giren ürünler...