Bakanlık listeyi güncelledi! Bu ürünlerin kullanımı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, sağlık riski taşıyan yeni ürünleri açıkladı. Giyim ve oyuncak kategorisindeki bazı ürünlerin kullanımı yasaklandı.
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listeye göre, giyim ve oyuncak kategorisindeki bazı ürünlerin kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verdi.
Güvensiz Ürünlerin Tespiti ve Toplatılması
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.
Denetim Sonuçları
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; bir çocuk giyim, bir bebe giyim ve oyuncak ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu tespit etti.
Yasaklanan Ürünler
İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.
Güvensiz Ürün Listesi
İşte Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvensiz Ürün Listesine giren ürünler...