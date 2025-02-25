74 Şüpheli Yakalandı, 43'ü Tutuklandı
Operasyonlar sonucu çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi. 74 şüpheli yakalanırken, 43 kişi tutuklandı. Adli süreç devam ediyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 08:20, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 08:22
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını ve 43'ünün tutuklandığını duyurdu.
Operasyon Detayları
Bakan Yerlikaya, X paylaşımında operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:
"İstanbul'da Ş.K.'nin, Balıkesir'de F.Ö.'nün, Antalya'da Y.K.'nin (Cezaevinde), Tekirdağ'da E.Y.'nin, Kırklareli'de N.G. ve E.K.'nin (2 ayrı örgüt), Bursa'da F.Y.K. ve A.A.'nın (2 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 8 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik 6 il merkezli geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı."
Şüphelilerden 43'ü tutuklandı. 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Ele Geçirilen Malzemeler
- 20 adet ruhsatsız tabanca
- 5 adet ruhsatsız tüfek
- 2 adet kurusıkı tabanca
- Çok sayıda kesici/delici alet
- Çek/senet
Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu ele geçirilen bu malzemeleri de kamuoyuna duyurdu.