Bakan Şimşek G20 Zirvesi İçin Cape Town'da
Bakan Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları toplantısına katılmak için Cape Town'a gitti. Toplantı 27 Şubat'a kadar sürecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 09:01, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 09:02
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrine gitti.
G20 Maliye Bakanları Toplantısı Detayları
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılacağı toplantı 27 Şubat'a kadar devam edecek.
- Cape Town'daki toplantıda Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.
Resmi Temaslar ve Katılımlar
Bakan Şimşek, zirve kapsamında resmi temaslarda da bulunacak.