Bakan Şimşek G20 Zirvesi İçin Cape Town'da

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrine gitti.

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