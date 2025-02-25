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Ankara'da FETÖ Soruşturması: 14 Gözaltı Kararı

Ankara'da FETÖ'nün Hava Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 09:13, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 09:14
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Ankara'da FETÖ Soruşturması: 14 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Şüphelilerin Faaliyetleri

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içinde gizli yapılandığı tespit edilen şüphelilerin güncel finans faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin İletişim Yöntemleri

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil yöneticileriyle" haberleştikleri tespit edildi.

Gözaltı Kararları ve İlgili Şüpheliler

Bu kapsamda Başsavcılıkça, bir sözde gizli yönetici, biri muvazzaf 5 subay, ihraç edilmiş 7 astsubay ve ilişiği kesilmiş 1 askeri öğrenci olmak üzere 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonun Yürütülmesi

Şüphelilerin, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

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