Ankara'da FETÖ Soruşturması: 14 Gözaltı Kararı
Ankara'da FETÖ'nün Hava Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Şüphelilerin Faaliyetleri
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içinde gizli yapılandığı tespit edilen şüphelilerin güncel finans faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin İletişim Yöntemleri
Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil yöneticileriyle" haberleştikleri tespit edildi.
Gözaltı Kararları ve İlgili Şüpheliler
Bu kapsamda Başsavcılıkça, bir sözde gizli yönetici, biri muvazzaf 5 subay, ihraç edilmiş 7 astsubay ve ilişiği kesilmiş 1 askeri öğrenci olmak üzere 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonun Yürütülmesi
Şüphelilerin, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.