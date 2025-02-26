Beykoz Belediyesine konser soruşturmasında eski müdüre adli kontrol

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında yapılan Manuş Baba'nın iki konseri ile iptal edilen Baba Zula konser organizasyonlarına ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net