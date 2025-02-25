Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 36,46 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 17:20, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 17:42
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,4350
|36,4360
|36,4620
|36,4630
|Avro
|38,1410
|38,1420
|38,2800
|38,2810
|Sterlin
|46,0800
|46,0900
|46,1900
|46,2000
|İsviçre frangı
|40,5500
|40,5600
|40,7900
|40,8000
|ANKARA
|ABD doları
|36,4050
|36,4850
|36,4320
|36,5120
|Avro
|38,1010
|38,1810
|38,2400
|38,3200
|Sterlin
|46,0200
|46,2300
|46,1300
|46,3400