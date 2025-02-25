Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 36,4350 36,4360 36,4620 36,4630 Avro 38,1410 38,1420 38,2800 38,2810 Sterlin 46,0800 46,0900 46,1900 46,2000 İsviçre frangı 40,5500 40,5600 40,7900 40,8000 ANKARA ABD doları 36,4050 36,4850 36,4320 36,5120 Avro 38,1010 38,1810 38,2400 38,3200 Sterlin 46,0200 46,2300 46,1300 46,3400