Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan araştırmaya göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Türkiye'de ücretli öğretmen sayısı 78 ilde 86 bin 136'ya yükseldi. Geçen yıl 79 ilde 72 bin 723 olan bu sayı, bir il eksik olmasına rağmen 13 bin 413 artış gösterdi.

Memurlar.net'ten Fatih Arslan'ın haberine göre;

Ücretli Öğretmen Sayısı 78 İlde 86 Bine Ulaştı

İstanbul İlk Sırada Yer Aldı

En fazla ücretli öğretmen görevlendirilen il, 19 bin 757 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u 5 bin 283 ücretli öğretmenle Şanlıurfa takip etti.

Diğer bazı illerdeki ücretli öğretmen sayıları şöyle:

Gaziantep: 3 bin 714

Ankara: 3 bin 660

İzmir: 3 bin 275

Hatay: 2 bin 374

Kocaeli: 2 bin 300

Diyarbakır: 2 bin 119

Ücretli Öğretmenlerin Eğitim Durumu

Araştırmaya göre, ücretli öğretmenlerin mezuniyet durumları şu şekilde dağılıyor:

38 bin 602 kişi eğitim fakültesi mezunu

39 bin 463 kişi eğitim fakültesi dışı lisans mezunu

8 bin 71 kişi ön lisans mezunu

Alanlarına Göre Dağılım

Okul Öncesi: 8 bin 726 ücretli öğretmen (1.611'i ön lisans mezunu)

Sınıf Öğretmenliği: 23 bin 276 ücretli öğretmen (961'i ön lisans mezunu)

Branş Öğretmenliği: 30 bin 356 ücretli öğretmen (2 bin 971'i ön lisans mezunu)

Özel Eğitim: 23 bin 778 ücretli öğretmen (2 bin 528'i ön lisans mezunu)

Özellikle özel uzmanlık gerektiren özel eğitim alanında dahi ön lisans mezunu ücretli öğretmen çalıştırıldığı dikkat çekiyor.

Ücretli Öğretmenler ve Norm Kadro Açığı: Mezuniyet Dağılımı Dikkat Çekiyor

Türkiye genelinde ücretli öğretmenlerin mezuniyet durumları ve norm kadro ihtiyacı üzerine yapılan araştırmada, bazı illerde dikkat çeken dengesizlikler ortaya çıktı. Kars, Kocaeli, Tekirdağ ve Yozgat gibi illerde eğitim fakültesi mezunu öğretmen sayısının, lisans mezunu öğretmenlerin gerisinde kaldığı görüldü.

Kars'ta Ön Lisans Mezunu Özel Eğitim Öğretmenleri Daha Fazla

Kars'ta görev yapan 145 ücretli özel eğitim öğretmeninin mezuniyet durumlarına göre dağılımı şöyle:

Eğitim Fakültesi Mezunu: 31 kişi

31 kişi Lisans Mezunu: 79 kişi

79 kişi Ön Lisans Mezunu: 35 kişi

Özellikle ön lisans mezunlarının eğitim fakültesi mezunlarından fazla olması dikkat çekiyor.

Benzer durum diğer bazı illerde de yaşanıyor:

Kocaeli: 1.027 ücretli özel eğitim öğretmeni - 261'i eğitim fakültesi, 620'si lisans mezunu

1.027 ücretli özel eğitim öğretmeni - 261'i eğitim fakültesi, 620'si lisans mezunu Tekirdağ: 592 ücretli özel eğitim öğretmeni - 183'ü eğitim fakültesi, 288'i lisans mezunu

592 ücretli özel eğitim öğretmeni - 183'ü eğitim fakültesi, 288'i lisans mezunu Yozgat: 341 ücretli özel eğitim öğretmeni - 44'ü eğitim fakültesi, 289'u lisans mezunu

Lisans Mezunu Ücretli Öğretmen Sayısı Artıyor

Bazı illerde eğitim fakültesi mezunu öğretmenler, lisans mezunu öğretmenlerin gerisinde kalmış durumda. Örneğin:

Ankara: 1.364 eğitim fakültesi, 2.109 lisans mezunu

1.364 eğitim fakültesi, 2.109 lisans mezunu Bolu: 85 eğitim fakültesi, 149 lisans mezunu

85 eğitim fakültesi, 149 lisans mezunu Çanakkale: 158 eğitim fakültesi, 268 lisans mezunu

158 eğitim fakültesi, 268 lisans mezunu İstanbul: 5.381 eğitim fakültesi, 11.334 lisans mezunu

Bu durum, öğretmen istihdamında eğitim fakültesi mezunlarına öncelik verilmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme getiriyor.

Norm Kadro Açığı 100 Bini Aştı

Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan araştırmaya göre, 75 ilde toplam 100 bin 541 norm kadro açığı bulunuyor. Antalya, Şırnak, Bursa, Erzincan, Karaman ve Muş'tan veri alınamamasına rağmen bu açık oldukça yüksek seviyede.

Bazı büyükşehirlerde ücretli öğretmen görevlendirmeleri bile norm kadro ihtiyacını karşılamaya yetmiyor:

İstanbul: 19 bin 846 norm kadro açığı - 19 bin 757 ücretli öğretmen

19 bin 846 norm kadro açığı - 19 bin 757 ücretli öğretmen Şanlıurfa: 7 bin 851 norm kadro açığı - 5 bin 283 ücretli öğretmen

7 bin 851 norm kadro açığı - 5 bin 283 ücretli öğretmen Gaziantep: 5 bin 566 norm kadro açığı - 3 bin 714 ücretli öğretmen

Bazı İllerde Ücretli Öğretmen Sayısı Norm Kadro İhtiyacından Fazla

Tersine, bazı illerde ise norm kadro ihtiyacından fazla ücretli öğretmen görevlendirmesi yapıldığı görülüyor:

Afyonkarahisar: 509 norm kadro ihtiyacı - 840 ücretli öğretmen

509 norm kadro ihtiyacı - 840 ücretli öğretmen Batman: 835 norm kadro ihtiyacı - 1.159 ücretli öğretmen

835 norm kadro ihtiyacı - 1.159 ücretli öğretmen Diyarbakır: 1.868 norm kadro ihtiyacı - 2.119 ücretli öğretmen

Ücretli Öğretmenlik Asal İstihdam Haline Geldi: Atama Talebi Gündemde

Türkiye genelinde öğretmen açığı ve ücretli öğretmen istihdamı üzerine yapılan araştırmalar, eğitim sisteminde önemli sorunları gözler önüne seriyor. Trabzon'da ücretli öğretmen sayısının norm kadro ihtiyacını aşması, bazı illerde uzun süreli izinde olan öğretmen sayısının fazlalığıyla ilişkilendirilirken, ülke genelinde birçok branşta öğretmen açığının devam ettiği görülüyor.

Norm Kadro Açığı Branşlara Göre Farklılık Gösteriyor

Özellikle özel eğitim öğretmenliği ve branş öğretmenliği alanlarında norm kadro açığının kapatılamadığı dikkat çekiyor:

Özel Eğitim Öğretmenliği: 25 bin 847 norm kadro ihtiyacı - 23 bin 778 ücretli öğretmen

25 bin 847 norm kadro ihtiyacı - 23 bin 778 ücretli öğretmen Branş Öğretmenliği: 50 bin 219 norm kadro ihtiyacı - 30 bin 356 ücretli öğretmen

Bu veriler, öğretmen ihtiyacının ücretli öğretmenlerle tam olarak karşılanamadığını gösteriyor.

Türk Eğitim-Sen: Ücretli Öğretmenlik Kaldırılmalı, Atama Yapılmalı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, araştırmalardan elde edilen verileri değerlendirerek Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Geylan, 78 ilden gelen verilere göre ücretli öğretmen sayısının 86 bine, norm kadro açığının ise 75 ilde 100 bini geçtiğini belirterek, "Ücretli öğretmenlik asal istihdam haline gelmiştir, bu sakıncalıdır" dedi.

Geylan, ücretli öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili sorunlarına da değinerek şunları söyledi:

Ücretli öğretmenler girdikleri ders saati üzerinden ücret alır, hafta sonu ve tatillerde ücret alamaz.

Hastalık veya izin nedeniyle ders işleyemediklerinde maaşları kesilir.

Aylık gelirleri çoğunlukla asgari ücretin yarısına bile ulaşmaz.

Kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu hiçbir sosyal ve mali haktan yararlanamazlar.

SGK primleri eksik yatar.

Bu sistemin eğitimde kaliteyi ve verimi düşürdüğünü vurgulayan Geylan, "Ön lisans mezunlarının bile ücretli öğretmenlik yapabilmesi, eğitimde başarıyı olumsuz etkilemektedir" ifadelerini kullandı.

2025'te Ücretli Öğretmen Sayısı Kadar Atama Yapılmalı

Ücretli öğretmenliğin bir pansuman tedbir olarak uygulanması gerektiğini ancak günümüzde asal istihdam haline geldiğini belirten Geylan, "2025 yılında en az ücretli öğretmen görevlendirmesi kadar kadrolu öğretmen ataması yapılmalıdır" dedi.

Geylan, öğretmen ihtiyacını gidermek için ücretli öğretmenliğin yerine vekil öğretmenlik sisteminin uygulanabileceğini ifade ederek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. maddesini hatırlattı. Bu maddeye göre, zorunlu hallerde kadrolu öğretmenlerin yerine vekil atanabileceğini vurguladı.

"Türk Yüzyılı Eğitimle İnşa Edilecektir"

Geylan, "Türk Yüzyılı eğitimle inşa edilecektir. Bu nedenle öğretmen açığının kapatılması için hiçbir tedbirden kaçınılmamalıdır" diyerek, öğretmen açığının eğitimin temel taşı olduğunu belirtti.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Dönemi İllere Göre Görevlendirilen Ücretli Öğretmen Sayısı