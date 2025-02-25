Uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 10:02, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 09:51
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir ve Manisa'da uyuşturucu madde ticareti ve satışının önlenmesi amacıyla belirlenen 11 adrese baskın düzenledi.
Aramalarda 31 sentetik ecza, 23 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram eroin, 4 gram esrar, 1 gram kokain, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 53 fişek, 9 cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.
Gözaltına alınan 18 şüphelinin işlemleri sürüyor.