Uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Aramalarda 31 sentetik ecza, 23 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram eroin, 4 gram esrar, 1 gram kokain, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 53 fişek, 9 cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir ve Manisa'da uyuşturucu madde ticareti ve satışının önlenmesi amacıyla belirlenen 11 adrese baskın düzenledi.

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