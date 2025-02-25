Kiraladıkları bungalovda 9 kişi doğalgazdan zehirlendi
Arnavutköy'de kiraladıkları bungalovda doğalgazdan zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 10:38, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 10:39
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Haraççı Mahallesi'nde bungalovda kalan 9 kişi, doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.
Zehirlendiklerini fark eden vatandaşlar hastaneye başvurdu ve tedavi altına alındı.
Durumu iyi olan 5 kişi taburcu edilirken, 4 kişinin tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.