Sağlıksız 500 kilogram yoğurt ele geçirildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı öncesi denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerce bu kapsamda Emniyet Caddesi'ndeki bir iş yerinde Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, üretim izni olmadığı, son kullanma tarihi bulunmadığı ve sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen 120 kovadan oluşan 500 kilogram yoğurt ele geçirdi.

İşletme sahibine cezai işlem uygulanırken, el konulan yoğurtlar, mama yapılmak üzere belediyenin hayvan barınağına teslim edildi.