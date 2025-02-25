Sağlıksız 500 kilogram yoğurt ele geçirildi

Yeni Araç Muayene Döneminde Ücretsiz Çağrı Merkezi Kurulacak
Yeni Araç Muayene Döneminde Ücretsiz Çağrı Merkezi Kurulacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Tütünle Mücadelede Yeni Adımlar
Sağlık Bakanlığı'ndan Tütünle Mücadelede Yeni Adımlar
TCMB: Enflasyon Beklentileri Şubat 2025'te Değişti
TCMB: Enflasyon Beklentileri Şubat 2025'te Değişti
Ücretli Öğretmen Sayısı 78 İlde 86 Bine Ulaştı
Ücretli Öğretmen Sayısı 78 İlde 86 Bine Ulaştı
Beykoz Belediyesi'ne konser soruşturması
Beykoz Belediyesi'ne konser soruşturması
Bakanlık listeyi güncelledi! Bu ürünlerin kullanımı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık listeyi güncelledi! Bu ürünlerin kullanımı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Vergi Sisteminde Yeni Dönem: Asgari Gelir Vergisi
Vergi Sisteminde Yeni Dönem: Asgari Gelir Vergisi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Su Tasarrufu Hamlesi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Su Tasarrufu Hamlesi
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 71 Kişiye İşlem Yapıldı
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 71 Kişiye İşlem Yapıldı
AK Parti'de Seçim Stratejisi: 360 Milletvekili Hedefi
AK Parti'de Seçim Stratejisi: 360 Milletvekili Hedefi
12 ilde yarın eğitime ara verildi
12 ilde yarın eğitime ara verildi
FETÖ'ye yönelik 'Maydonoz Döner' soruşturmasında 126 tutuklama
FETÖ'ye yönelik 'Maydonoz Döner' soruşturmasında 126 tutuklama
Aynı üründe fiyat farkı yüzde 112
Aynı üründe fiyat farkı yüzde 112
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, satışlar arttı
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, satışlar arttı
MEB ikinci dönem yazılı sınav tarihlerini açıkladı
MEB ikinci dönem yazılı sınav tarihlerini açıkladı
Erdoğan: AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır
Erdoğan: AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır
Altay tanklarının ilk teslimatı bu yıl gerçekleşecek
Altay tanklarının ilk teslimatı bu yıl gerçekleşecek
Bakan Şimşek: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak
Bakan Şimşek: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak
Araç Muayene İstasyonları Özelleştirme İhalesi sonuçlandı
Araç Muayene İstasyonları Özelleştirme İhalesi sonuçlandı
İmamoğlu'na ifade vermek için 5 Mart'a kadar süre
İmamoğlu'na ifade vermek için 5 Mart'a kadar süre
2024 KPSS Puanı ile 2025 Öğretmen Atamaları Merak Konusu
2024 KPSS Puanı ile 2025 Öğretmen Atamaları Merak Konusu
Kocaeli'de rehine krizi: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de rehine krizi: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!
Derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!
Erdoğan: 2025 Barış Yılı Olsun Temennisi
Erdoğan: 2025 Barış Yılı Olsun Temennisi
Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü
Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü
'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'
'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'
Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor
Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor
Berberler İçin Zam Oranı Tartışması Devam Ediyor
Berberler İçin Zam Oranı Tartışması Devam Ediyor
TCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar Değişti
TCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar Değişti
Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı
Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sağlıksız 500 kilogram yoğurt ele geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince sağlıksız koşullarda üretilen 500 kilogram yoğurt ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 11:01, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 10:56
Yazdır
Sağlıksız 500 kilogram yoğurt ele geçirildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı öncesi denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerce bu kapsamda Emniyet Caddesi'ndeki bir iş yerinde Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, üretim izni olmadığı, son kullanma tarihi bulunmadığı ve sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen 120 kovadan oluşan 500 kilogram yoğurt ele geçirdi.

İşletme sahibine cezai işlem uygulanırken, el konulan yoğurtlar, mama yapılmak üzere belediyenin hayvan barınağına teslim edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber