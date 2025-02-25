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Sağlık Bakanlığı'ndan Tütünle Mücadelede Yeni Adımlar

Sağlık Bakanlığı, dizi ve film yapımcılarıyla tütün karşıtı mesajlar için işbirliği yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 11:36, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 11:37
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Sağlık Bakanlığı'ndan Tütünle Mücadelede Yeni Adımlar

Sağlık Bakanlığı, sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımının azaltılması için dizi ve film sektörünün önde gelen yapımcıları ile bir araya gelerek, tütün karşıtı mesajların daha fazla yer alması için işbirliği yapacak.

Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla yeni dönemde, Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli kapsamında çalışmalarına hız verildiğini belirtti.

Toplumsal Farkındalık ve Tütünle Mücadele

Bu yeni dönemde, koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana çıkarmak istediklerini vurgulayan Atak, tütünle mücadelede toplumun bütün paydaşlarını sürece dahil etmenin önemine değindi.

Tütünle mücadelede toplumun bütün bireylerini bu sürecin bir parçası haline getirmek istiyoruz. Ancak bu şekilde uzun vadede başarılı olabiliriz.

Medya ve Sanat Dünyasının Rolü

Tütünle mücadelede medyanın ve sanat dünyasının rolünün önemine dikkati çeken Atak, Dizi ve filmlerde sigara kullanımını özendiren sahnelerin azaltılmasını, bunun yerine tütün bağımlılığının zararlarına dair bilinçlendirici mesajlar verilmesini bekliyoruz. Yapımcıları da bu konuda bizimle birlikte sağlık elçisi olmaya davet ediyoruz.

Vatandaş Katılımı ve Denetim Mekanizmaları

Atak, Sağlık Bakanlığının tütünle mücadele noktasında vatandaşların aktif katılımını sağlayan denetim mekanizmaları da geliştirdiklerini, bu kapsamda Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ve Yeşil Dedektör uygulamasının tütünle mücadelede vatandaşların etkin bir rol üstlenmesine katkı sunacağına inandığını ifade etti.

Elektronik Sigara ile Mücadele

Genel Müdür Atak, elektronik sigaranın geleneksel sigaralardan daha tehlikeli olduğunu vurgulayarak, Elektronik sigaraların zararlı yeni nesil tütün ürünleri oldukları, nikotin bağımlılığını artırdığı ve gençler arasında diğer tütün ürünlerinin de yayılmasını hızlandırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.Bu kapsamda, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çapraz denetim mekanizmaları oluşturularak, sigara ve tütün ürünlerinin yasa dışı satışıyla daha etkin mücadele edileceğini belirten Atak, Denetim mekanizmalarını güçlendiriyoruz. E-sigaranın yasa dışı satışını ve kapalı alanlarda tütün kullanımını çapraz denetimlerle de azaltmayı hedefliyoruz.

Sağlık Okuryazarlığı Eylem Planı

Sağlık Bakanlığı, yeni dönemde tütünle mücadelede geleneksel ve dijital medya alanlarında farkındalık kampanyalarını artırmayı da hedefliyor.

  • Dizi ve film yapımcılarıyla işbirliği yaparak tütün kullanımının özendirici unsurları azaltılacak.
  • Gençlere ve çocuklara yönelik özel programlar geliştirilecek.
  • Sosyal medya platformlarında etkili görsel ve videolarla bilinçlendirme kampanyaları düzenlenecek.
  • Sağlık merkezlerindeki ekranlar aracılığıyla tütünün zararlarına dair anlık mesajlar paylaşılacak.
  • Sağlık okuryazarlığı eylem planı hayata geçirilecek.
  • Bilboardlar, metro ve tramvaylarda tütün karşıtı mesajlar yer alacak.
  • Sağlık profesyonelleri ve STK'lerle ortak çalışmalar yürütülecek.
  • Kamu spotlarıyla toplumun her kesimine ulaşılacak.

Tütün Endüstrisi ile Mücadele

Atak, tütün endüstrisinin reklam ve pazarlama yöntemleriyle toplumu etkilediğini ve bununla başa çıkabilmek için daha aktif bir iletişim stratejisi izleyeceklerini belirterek, Tütünle mücadelede toplumun bütün kesimlerini yanımıza alarak süreci daha etkin hale getirmek istiyoruz. Yapımcıları, medya temsilcilerini ve toplumun her ferdini bu mücadelede bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz.

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